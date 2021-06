A Montbéliard, la vaccination marque le pas alors que les doses sont là

Le plubic plus jeune semble moins enclin à se faire vacciner

La préfecture du Doubs encourage à accélérer la vaccination contre le Covid 19. Appel entendu par la ville de Montbéliard qui organise ce jeudi soir une nocturne jusqu'à 22 heures pour permettre aux salariés de venir après le travail.

Montbéliard où la vaccination marque le pas ces dernières semaines, au grand étonnement des responsables du centre de la Roselière. Alors que les doses sont là, le nombre de candidats a chuté de moitié depuis début juin, par rapport à la fin mai. "Depuis le début du mois de juin, le rythme de vaccination a chuté à 3000 par semaine contre plus du double en mai", explique Laurent Lamaurié, le directeur de ce centre de vaccination de la Roselière à Montbéliard.

Les explications sont sûrement multiples. La première d'entre elle concerne le public visé par cette nouvelle phase. "Je pense que les jeunes ne se considèrent pas comme public à risque. Ils ont moins d'appétence pour la vaccination", ajoute Laurent Lamaurié.

Un centre de vaccination de Montbéliard ouvert 6 jours sur 7 © Radio France - Christophe Beck

Autre explication, l'approche des vacances d'été où les candidats craignent de ne pas pouvoir assurer leur deuxième dose. "Pour rassurer les gens, l'Agence régionale de Santé nous autorise à réduire les délais entre les deux injections en dessous des 41 jours".

La nocturne de ce jeudi soir jusqu'à 22 heures est une autre réponse à ce fléchissement des intentions vaccinales. "On teste cette nocturne pour tenter de réponse aux besoins des salariés, ainsi que des commerçants qui peuvent difficilement se libérer en journée".

Le centre de vaccination de Montbéliard a réalisé un peu plus de 35 000 injections depuis janvier.

Le centre de vaccination de la Roselière à Montbéliard est ouvert 6 jours sur 7, de 8h00 à 19h00, y compris les jours fériés. La prise de rendez-vous est obligatoire pour toute vaccination. Soit sur www.doctolib.fr (24h/24 et 7 jours/7), soit en appelant le : 03 81 99 20 21 du lundi au vendredi : 9h00/12h15 et 13h00/17h30 et le samedi matin : 9h00/12h30.