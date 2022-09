A Montélimar, le service des urgences vous prend rendez-vous chez le médecin

La rentrée n'a rien changé pour les services d'urgence qui restent en difficulté face à l'afflux de patients au point qu'en Ardèche, l'hôpital d'Annonay a dû fermer l'accès direct au service la nuit durant tout le mois de septembre. Partout, il reste recommandé d'appeler d'abord le 15 avant de se rendre aux urgences. L'hôpital de Montélimar a peut-être trouvé la solution : réorienter les patients non-urgents grâce à des créneaux libérés par les médecins de ville. Le chef des urgences, le docteur Sylvain Trichard, était notre invité ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche.

Comment fonctionne la collaboration avec les médecins généralistes ?

Docteur Trichard : Depuis mi-août et depuis les réformes proposées pour les services des urgences, on s'est mis en collaboration avec les médecins généralistes de notre bassin d'activité. Il y a à peu près 90 médecins généralistes. Nous leur avons demandé de nous réserver deux plages de consultation par semaine pour chacun d'entre eux par le biais d'un planning partagé. Lorsqu'on reçoit les patients aux urgences et qu'ils sont évalués par l'infirmière d'accueil -en collaboration avec le médecin si besoin est-, que leur motif de consultation ne nécessite pas de ressources hospitalières mais qu'ils sont plutôt dans un parcours de soins de médecine générale, on peut leur attribuer directement un rendez vous de médecine générale. Cela contribue à décharger l'activité hospitalière au sein des urgences et à orienter correctement ces patients-là qui nécessitent en fait de voir un médecin généraliste. Le rendez-vous est alors dans les 24 à 48 heures.

Est-ce que ça convient aux médecins généralistes ?

Docteur Trichard : En fait, oui. C'est une formule qui est à l'essai. Le projet a été autorisé par l'ARS [Agence régionale de santé]. Et les généralistes ont été très en faveur de cette formule. Pour ceux qui pour l'instant participent au projet, ils nous ont donné ces fameux rendez-vous dans la semaine, il n'y a pas eu de réticences, il y a une belle collaboration.

Cette nouvelle formule a-t-elle changé la vie des urgences ?

Docteur Trichard : L'appel systématique au 15 est une bonne chose, c'est un bon commencement mais c'est insuffisant et cela n'avait pas beaucoup d'effet. En revanche, ce dispositif de réorientation mis en place à partir de mi-août est très encourageant. On a des analyses intermédiaires. On a hâte d'être à fin septembre pour avoir les chiffres définitifs. Mais effectivement, c'est un dispositif qui a l'air efficace et on a bien envie que cela soit pérennisé dans le temps.

Cela a-t-il libéré du temps pour les personnels qui travaillent aux urgences de Montélimar ?

Docteur Trichard :Évidemment, le personnel est sous tension, ce n'est pas nouveau. Les effectifs médicaux sont difficiles, ce n'est pas nouveau non plus. Cela ne nous a pas donné du personnel en plus. Par contre, ça contribue largement à diminuer la charge puisque ce sont des patients qui ne seront pas admis aux urgences mais qui seront redirigés vers un médecin généraliste. Plutôt que de leur dire "non vous ne relevez pas les urgences, vous pouvez quitter le service", l'idée est de ne pas laisser les patients dans la nature mais qu'il y ait une prise en charge avec cette possibilité de leur donner un rendez-vous de médecine générale rapidement.

Et les patients, qu'en disent-ils ?

Docteur Trichard : C'était l'une de mes grandes interrogations au moment de la mise en place de ce système, le problème de tension que ça pouvait créer ou même le risque d'incivilité aux urgences. Et finalement, ça se passe plutôt très bien. Les patients qui arrivent avec une plainte particulière sont évalués à l'accueil. Les choses leur sont expliquées, qu'il n'y a pas de critères d'urgence, que leur prise en charge peut être un peu différée mais différée de 24 ou 48 heures, c'est rapide. Et en fait, les gens le comprennent très bien. En fait, ce dont ils avaient besoin, c'était d'être rassurés par du personnel soignant par rapport à leurs motifs de recours qui n'étaient pas graves. Par contre, il fallait qu'ils voient un médecin et en se débrouillant pour leur trouver un rendez-vous de médecine générale, cela se passe bien et dans le calme.