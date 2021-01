À Montigny-lès-metz, les personnes âgées conduites par la mairie pour aller se faire vacciner

Gaby, 78 ans, ne peut plus conduire et est ravie de se faire conduire à l'hôpital de Mercy pour se faire vacciner

La ville de Montigny-lès-Metz a mis en place un service de transport pour ses habitants âgés de 75 ans et plus qui ne peuvent pas se déplacer pour se faire vacciner contre le Covid-19. Les minibus de la ville sont mis à disposition pour transporter celles et ceux qui ont un rendez-vous et qui n'ont pas les moyens de s'y rendre par eux-mêmes.

C'est le cas de Gaby, 78 ans, qui n'osait pas demander de l'aide pour être conduite à l'hôpital de Mercy à Metz. C'est Jean-Marie, un agent municipal, qui vient la chercher à son domicile. Déjà un peu nerveuse à l'idée de se faire vacciner, Gaby est d'autant plus soulagée de ne pas y aller seule : " Sans ça j'aurais dû prendre le bus, je ne peux plus trop conduire ". L'octogénaire a laissé un message sur le répondeur de la mairie après avoir été informée de ce service en lisant le journal : " J'ai été rappelée très vite, et je les ai félicités d'avoir organisé cela, je suis vraiment ravie ! "

Je n'aime pas trop signaler que je ne vais pas bien. Mais il faut déléguer un peu - Gaby, 78 ans

Une liste d'attente pour les candidats aux vaccins

Une trentaine d'habitants se sont manifestés pour être transportés vers le centre de vaccination : " Quand on a su qu'on allait pas pouvoir ouvrir de centre de vaccination municipal dans l'immédiat, nous nous sommes dits qu'il fallait proposer quelque chose pour aider les personnes âgées isolées ", explique Christiane Greiner, élue en charge du troisième âge à Montigny-lès-Metz. Plusieurs dizaines d'entre elles se sont d'ailleurs tournées vers la mairie pour avoir un rendez-vous pour le vaccin, alors que les plateformes de réservation ont été vite saturées.

" Nous avons une liste d'attente d'environ 70 personnes qui veulent se faire vacciner et qui n'ont pas réussi à prendre rendez-vous par elles-mêmes, explique Christiane Greiner. Nous avons des agents qui s'occupent de chercher des créneaux pour eux via Doctolib."

En raison des équipements nécessaires à la conservation des vaccins, et d'un nombre de doses encore limité, la commune de Montigny-lès-Metz ne peut pas ouvrir de centre de vaccination contre le Covid-19 dans l'immédiat. Elle en a néanmoins fait la demande auprès de l'Agence Régionale de Santé et de la Préfecture.