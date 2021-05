À Montpellier, des collégiens nommés pour leur court-métrage sur le protoxyde d'azote

Tout est parti d'un tragique accident de la route. Deux jeunes, originaires de la Mosson à Montpellier, se sont tués après avoir inhalé du protoxyde d'azote. Pour sensibiliser leurs pairs aux risques engendrés par ce gaz hilarant – issu des bombes de chantilly – 16 volontaires du collège Les Escholiers de la Mosson ont réalisé le court-métrage "Danger hilarant".

Un spot qui n'est pas passé inaperçu. Il concourt ce vendredi 28 mai au festival international du film de prévention (FestiPrev) de La Rochelle. C'est en quelque sorte le festival de Cannes du genre. D'où l'impatience grandissante des élèves de 3ème, à l'image de Myriam (15 ans).

"On stresse un peu. Mais on se dit qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et on espère gagner, pas juste pour la victoire, mais pour faire passer notre message" - Myriam