"Pour le premier enfant, on est parachuté" : A Montpellier, une plateforme de suivi des femmes enceintes

Désirer un enfant est une chose, préparer la grossesse et l'arrivée du bébé, gérer les tâches administratives et les rendez-vous médicaux en est une autre. Pour cette raison, les cliniques Clémentville et Saint-Roch, réunis sous le même groupe "Oc Santé" ont lancé ce lundi une plateforme de suivi personnalisé pour leurs patientes : Oc Maternité. L'objectif est de centraliser toutes les informations liés à la grossesse, parfois difficiles d'accès pour les futurs parents.

"Pour le premier, on est parachuté"

Vincent Deutsch, gynécologue-obstétricien à la maternité de Clémentville, le constate tous les jours avec ses patientes : "Les femmes qui veulent un enfant sont en demande d'informations et elles n'ont pas toujours les bonnes sources. Les conseils des amies, des mères .... Finalement c'est juste une expérience personnelle et ça ne reflète pas toujours la réalité d'une prise en charge complète."

Rachel vient d'accoucher de son premier enfant à la clinique de Clémentville. Dans sa chambre où sa fille de trois jours dort, elle explique : "Je suis infirmière donc pour ma part ça va. Mais je vois mes copines enceintes, elles sont beaucoup plus perdues. Surtout pour le premier, on est complètement parachuté" Alors l'idée d'une plateforme de suivi personnalisée, elle y adhère complètement.

Vincent Deutsch, gynécologue-obstétricien à la clinique de Clémentville Copier

Je suis très tête en l'air. Par exemple, le dossier de pré admission en maternité, on peut le faire à partir de six mois de grossesse. Moi je l'ai fait il y a deux semaines ! Heureusement que j'ai accouché à terme, sinon ça aurait été un problème. Un site qui nous conseille, c'est une aide précieuse.

Centraliser les informations pour ne rien oublier

Oc Maternité, opérationnel depuis lundi, est en gestation depuis novembre 2019. Annabelle Comte, chargée de la communication, a coordonné ce projet repoussé maintes fois à cause de la crise sanitaire. Elle explique son fonctionnement : "Chaque patiente reçoit un code par sa clinique qui lui permet de créer un compte." A partir de là, elle remplit les informations sur sa grossesse pour personnaliser son accompagnement.

Il y a différents onglets sur le site : des fiches conseils adaptés à chaque mois de grossesse, des listes à cocher afin de préparer ses valises pour le jour de l'accouchement ou encore une frise chronologique rappelant chaque mois les rendez-vous médicaux ou les tâches administratives à effectuer.

Annabelle Comte, chargée de communication à Oc santé Copier

On souhaite vraiment que chaque femme puisse trouver sur Oc Maternité toutes les informations nécessaires et qu'elle n'ait plus à les grapiller à droite à gauche.

Une plateforme évolutive

Vincent Deutsch et Annabelle Comte s'accordent pour le dire : la plateforme est évolutive. Pour l'instant, elle n'a que quelques jours, mais c'est grâce à l'utilisation de plus en plus importante des patientes qu'elle s'améliorera grâce à leurs retours. Surtout qu'avec 5 500 patientes par an, les deux cliniques de Oc Santé regroupent deux tiers des naissances dans la Métropole de Montpellier, ce qui regroupe un grand nombre de futures mères potentiellement intéressées.

Le gynécologue-obstétricien insiste : "Lancer cette plateforme aujourd'hui est une étape. Voir ce qu'elle va devenir demain en est une autre." Le médecin imagine déjà une application sur le smartphone des patientes qui leur enverrait des notifications.