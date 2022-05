A Montpellier, la Ligue Nationale contre l'Obésité met en garde contre une "épidémie d'obésité".

A Montpellier, la Ligue Nationale contre l'Obésité met ne garde contre une "épidémie d'obésité", encore plus accentuée par la crise sanitaire. Des chiffres publiés par l'Organisation Mondiale de la Santé cette semaine indique que le nombre de personnes atteintes d'obésité a doublé en 25 ans.

Vous l'avez surement vécu aussi lors du confinement : la prise de poids liée au manque d'activité et à une envie de manger plus souvent. L'Organisation mondiale de la santé a publié cette semaine des chiffres alarmants concernant le surpoids et l'obésité.

Entre 1997 et 2020, la France est passé de 8% de la population française souffrant d'obésité à 17%, un chiffre qui a donc doublé. Plusieurs origines: la malbouffe, le manque d'activité sportive, de sommeil, la prolifération de perturbateurs endocriniens, comme l'explique la lige nationale contre l'Obésité basée à Montpellier.

Un nombre de cas qui augmente chez les jeunes

Le Covid-19 a particulièrement empiré les choses. La ligne d'écoute de la ligue a connu un pic d'appels, notamment de la part des jeunes.

C'était surtout des étudiants isolés, qui sont à l'université de Montpellier mais dont les parents sont ailleurs. Ils se sont retrouvés très seuls, dans des petits appartements avec un petit budget, donc difficile de cuisiner. Là-dessus, le mal-être généré le confinement nous a donné envie de se réfugier dans la nourriture. Jean-Philippe Ursulet, directeur général de la ligue nationale contre l'Obésité.

Beaucoup de personnes concernées appelaient pour avoir un soutien psychologique : "La plupart cherchaient des praticiens, explique le directeur de la ligue. Des psychiatres aussi, le mal-être était réel. Les gens qui nous appelaient prenaient conscience qu'ils grossissaient et qu'ils ne maitrisaient plus leur santé. Ils étaient réellement inquiets."

Une comorbidité importante du Covid-19

Les chiffres sont particulièrement alarmants : 47% des personnes décédées du covid-19 étaient atteintes d'obésité.

Le professeur David Nocca est chirurgien de l'Obésité à l'Hôpital de Montpellier :

"C'est là qu'on a compris que l'obésité est une maladie en elle-même. Souvent, on parle de l'obésité comme d'une commorbidité comme une maladie grave parce que ça implique du diabète ou de l'hypertension, la face au Covid, on a réalisé que l'obésité même sans diabète ou hypertension est un _facteur de risque gravissime_. Il ajoute : Le plus dur ça va être maintenant, rééduquer les gens à l'activité physique."

La Ligue conseille 30 minutes d'exercice physique par jour et pas besoin de faire du grand sport, de la marche à pied suffit