À Montreuil, la mairie réserve la moitié des vaccinations aux habitants locaux

"L'après-midi, j'ai beaucoup moins d'annulations". Le constat du directeur du centre de vaccination de Montreuil se vérifie à l'oeil lorsqu'on se rend sur place, dans le hall de l'hôtel de ville. Cet après-midi là, les futurs vaccinés se succèdent à l'accueil, remplissant une feuille de renseignements. Tous habitent Montreuil, ou Bagnolet, commune voisine en Seine-Saint-Denis ne disposant pas de centre de vaccination. Ce n'est pas un hasard. Ici, la mairie a fait le choix "du local", dixit Pierre-Etienne Manuellan, directeur de la santé de Montreuil et du centre de vaccination géré par la commune. Alors que le gouvernement préconise aux centres d'ouvrir l'ensemble de ses créneaux à l'ensemble de la population cible, via réservation par internet ou téléphone, Montreuil fait un pas de côté "assumé", avec un leïtmotiv : l'efficacité. Car après plusieurs semaines de vaccination, Pierre-Etienne Manuellan veut vacciner rapidement la population locale, chose difficile en suivant les consignes.

Sur internet, le problème, c'est qu'on a des tricheurs. Ils attestent sur l'honneur, en un clic.

Le directeur du centre en voit défiler, des personnes se présentant au rendez-vous pris sur Doctolib, qui n'ont ni l'âge requis (au moins 70 ans pour l'instant) ni les problèmes de santé faisant d'elles des "prioritaires" pour la vaccination. Ils ne sont pas éligibles, mais viennent quand-même. Premier problème. Le deuxième : les annulations, "les gens prennent rendez-vous dans plusieurs centres, ensuite ils ne viennent pas, et n'appellent pas pour prévenir". Les créneaux réservés à Doctolib sont donc moins efficaces, en terme de remplissage, que ceux pris par téléphone. Surtout, ils sont réservés en majorité par des personnes n'habitant pas en Seine-Saint-Denis. Par téléphone il est possible de le faire, mais les listes d'attentes sont longues, en partie bloquées par... les réservations internet.

Toute une partie de la population "échappe" donc à la couverture vaccinale, en plus de celle qui souhaite absolument se faire vacciner localement. "Comment on fait, quand on est seule, âgée, qu'on a un petit budget, trop petit pour un taxi", témoigne Christiane, 94 ans, tout juste vaccinée avec sa première dose de Moderna. L'aide à domicile venue l'accompagner abonde : "je m'occupe de plusieurs personnes âgées, et quand on appelle pour un rendez-vous dans la région, on peut tomber n'importe où, certains ne veulent pas faire des kilomètres, prendre le bus"...

Un centre d'appel pour la population locale

Alors, la mairie de Montreuil a décidé de réserver ses créneaux d'après-midi pour la population de Montreuil et de Bagnolet. "Nous somme en lien avec les médecins du territoire", explique Pierre-Etienne Manuellan, "ils m'envoient des listes, et je transmets ça à une équipe, ils sont deux ou trois chaque après-midi, qui va appeler ces personnes une par une". Résultat : Montreuil et ses 5000 habitants de plus de 75 ans a rattrapé son retard sur la vaccination de cette population, en injectant 40 à 50 doses aux locaux, chaque après-midi. Les habitants peuvent aussi appeler directement le centre et faire savoir qu'ils sont de Montreuil, ou Bagnolet, ou encore se présenter à l'accueil. "C'est formidable ce qu'ils ont fait ici, moi je ne voulais pas particulièrement me faire vacciner, mais ils m'ont appelé, alors je suis venue", témoigne Françoise une habitante. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. "Tous mes créneaux du mois d'avril sont pris, sauf si on a des doses supplémentaires", souffle le Dr Manuellan.

Centre de vaccination, Montreuil (93) © Radio France - Alexandre Berthaud