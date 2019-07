À Mourenx, les salariés de la plateforme Sobegi s'unissent

Réunis devant le site Sobegi de Mourenx, la cinquantaine de salariés d'Arkema, de Sanofi, de Touray ou de Speichim dénoncent les rejets industriels des entreprises. À l'appel de la CGT, tous sont d'accord pour demander de meilleures conditions de travail, des analyses de santé plus approfondies afin de détecter d'éventuelles traces de produits chimiques dans leurs corps. Ils souhaitent également une année de départ à la retraite anticipée pour cinq ans d'exposition à des rejets non conformes.

Le syndicat aimerait créer un cahier de revendications communes. "Malheureusement, la première défense des employeurs c'est : si vous faites trop de bazar, les chinois sont au tourniquet. C'est le chantage à l'emploi mais à un moment donné on ne peut pas passer notre vie à la perdre."Ludovic Veyret, délégué syndical CGT Sanofi Sisteron Mourenx.

Quand on se documente un peu et que l'on ne se contente pas de tourner les vannes dans le même sens, on se rend compte que nos patrons nous pourrissent la vie." — Eric Frasca, ancien délégué CGT et salarié pendant 38 ans à Arkema