A Nancy, cinq nouveaux parcs intégralement sans tabac

Nancy, France

L'an passé, un parc est devenu sans tabac dans son intégralité, le parc Blondlot à Nancy. Ce mois de mai 2019, la ville de Nancy propose d'interdire le tabac dans cinq autres parcs dans leur intégralité Bonnet, Cure d'Air, Godron, Olry et Saint-Mansuy. La délibération est à l'ordre du jour du conseil municipal ce lundi 20 mai.

Dans les parcs Sainte-Marie et Charles III, il existe uniquement des espaces sans tabac sur les aires de jeux depuis 2017. A la Pépinière, en plein centre-ville, il n'y a encore aucune interdiction de fumer.

Les Nancéiens interrogés dans leur ensemble soutiennent cette décision "c'est bien, quand on vient dans un parc, c'est pour s'oxygéner, supporter la fumée d'une cigarette d'un voisin assis sur un banc à côté de vous, ce n'est pas terrible" confie une femme. Une fumeuse en convient " ça sera dur, on sera montré du doigt si on ne respecte pas, mais on s'est habitué dans les lieux publics, on va s'y habituer dans les parcs".

Cette décision se fait en partenariat avec le comité départemental de Meurthe-et-Moselle de lutte contre le cancer. Il existe ces chiffres, communiqués dans la délibération, "le tabac est responsable du décès prématuré de 73 000 français par an. Des lois protègent les personnes des dangers de la fumée de tabac dans les lieux clos à usage collectif, dans tous les lieux de travail, les restaurants, bars ou discothèques". Un décret de 2015 interdit de fumer dans les aires collectives de jeux.

Yves Martinet, pneumologue à la faculté de médecine de Nancy et président du comité national contre le tabagisme déclarait l'an dernier à l'annonce de la mise en place de l'interdiction au parc Blondlot "il y a une liberté importante qui est la liberté de respirer un air pur et qui n'est pas chargé d'une drogue dure. C'est une bonne mesure puisque l'objectif c'est de faire en sorte que les adultes et les enfants ne soient pas exposés au tabagisme passif, qui est un risque pour la santé relativement important, et cela contribue à "débanaliser" la consommation de tabac".

à lire aussi Nancy : le parc Blondlot devient un espace entièrement sans tabac