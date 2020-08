Port du masque obligatoire à Nancy : une distribution gratuite pour les personnes à ressources limitées

A partir de ce samedi 8 août, le port du masque est obligatoire entre autre dans le centre-ville de Nancy. La mairie annonce qu'elle va distribuer gratuitement des masques, aux Nancéiens sous conditions de ressources, aux plus de 65 ans et aux personnes en situation de handicap.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a signé un arrêté pour imposer le port du masque dans le centre de Nancy, même en extérieur, dans le but "d'empêcher une propagation trop rapide du virus alors que les indicateurs ne sont pas bons".

A partir de ce samedi 8 août, le masque est obligatoire dans les rues du centre-ville de Nancy, tous les jours, de 11 heures à 2 heures du matin pour les piétons de 11 ans et plus. Le secteur : les principales places et artères commerçantes de la ville , places Stanislas, St-Epvre, Carnot, Carrière, Simone Veil, Charles 3, rue Saint-Jean, rue Saint-Dizier, Grande rue. Le parc de la Pépinière n'est pas soumis à cette obligation, de même que le parc Sainte-Marie. Cette mesure est valable pour un mois, reconductible.

Port du masque obligatoire encore sur tous les marchés couverts et non-couverts de la Métropole du Grand Nancy et pour tous les rassemblements sur la voie publique de plus de 10 personnes, soumis à une autorisation de la préfecture.

La Ville "consciente du coût important pour les foyers aux ressources limitées"

C'est dans ces conditions que la mairie de Nancy annonce qu'elle va distribuer gratuitement des masques aux Nancéiens sous conditions de ressources, aux plus de 65 ans et aux personnes en situation de handicap, "consciente du coût important que peut entraîner l'achat de masques pour les foyers aux ressources limitées".

La Ville communique les conditions de ressources dans un communiqué :

Pour une personne de moins de 65 ans, les critères pour être éligible à la dotation gratuite de masques sont les suivants :

- revenus mensuels inférieurs ou égaux à 910€ pour une personne seule,

- à 1286€ pour deux personnes,

- à 1507€ pour trois personnes,

- à 1731€ pour quatre personnes,

- et au-delà à 224€ par personne supplémentaire (ex pour cinq personnes : 1955€).

Pour les plus de 65 ans et les personnes en situation de handicap, aucune condition de revenu n'est nécessaire.

Inscription possible dès le lundi 10 août

Les personnes répondant aux conditions d'éligibilité pourront, dés le lundi 10 août, s'inscrire en ligne sur Nancy.fr où un formulaire sera à compléter. Par téléphone : 03 83 350 350



Deux masques par personne composant le foyer seront envoyés par les services de la Ville au fur et à mesure des inscriptions.

Des masques autonettoyants avec une durée de vie de trois semaines. Leur utilisation est limitée à 4 heures d'affilée, à la fin desquelles il faudra mettre le masque à sécher : il ne faut pas les laver car cela les abîmerait et aurait pour conséquence de les rendre inefficaces.