A Nancy, fermeture temporaire des urgences de la polyclinique de Gentilly

"Une organisation se met en place avec le CHRU de Nancy, pour répondre au mieux à la population du Grand Nancy", rassure dans son communiqué la polyclinique de Gentilly qui prévient que son service d'urgences doit fermer temporairement plusieurs heures, à partir de 20 heures ce lundi 29 août, jusqu'à 10 heures demain mardi 30 août.

Selon la clinique en cause "un désistement de médecins, pour la garde de nuit" et la difficulté de recrutement. Les conseils, "en premier lieu, contactez votre médecin traitant et si besoin appelez le 15 " .

Le service des urgences cardiologiques de la clinique Ambroise Paré reste, lui, ouvert.