A Nancy, la cellule "contact tracing" de la CPAM est en surchauffe avant les fêtes

Avec la cinquième vague et l'augmentation du nombre de dépistages covid avant les fêtes, la plateforme "contact tracing" de l'Assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est en surchauffe. Le nombre d'appels reçus et composés par les brigadiers de la cellule s'élève à plus de 2.500 par jour.

"C'est sportif", confirme la brigadière Léa Océane, membre de la cellule du "contact tracing" de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle depuis six mois. Alors que la cinquième vague déferle en pleine période de fêtes, le nombre de dépistages réalisés explose -et par conséquent celui des tests positifs aussi.

Un pic d'appels

Les 110 agents, chargés de contacter les patients zéro et retrouver les cas contacts, parviennent à traiter jusqu'à 2.500 appels actuellement. Début septembre, le rythme était de cinq appels par jour et par agent. "Les taux de contamination sont remontés très subitement, témoigne Léa Océane. Il n'y a pas eu de palier, on a vraiment beaucoup de cas positifs à appeler et de cas contact à recenser donc on n'a pas le temps de s'ennuyer". La tâche est particulièrement délicate en cette période de fêtes. "Disons qu'il n'y a jamais de bon moment pour attraper le covid, mais là, encore plus en ce moment. Cela peut être un peu pénible mais l'isolement est nécessaire."

"L'oiseau de mauvaise augure"

Léa Océane prend son kit main-libre et réalise le premier appel de la journée. "Je suis un peu l'oiseau de mauvais augure" annonce-t-elle d'emblée à son interlocutrice, un peu désolée. A l'autre bout du fil, c'est une sexagénaire, habitant à Vandoeuvre, dont le test PCR s'est révélé positif le 22 décembre. Conséquence : dix jours d'isolement et un Noël en famille décalé cette année. "Ce n'est que partie remise", tente de relativiser avec douceur la brigadière. La mauvaise nouvelle est plutôt bien reçue. "La plupart joue le jeu, et comprenne très bien qu'il ne faut pas contaminer ses proches et les personnes fragiles pendant les fêtes", conclut Léa Océane. Il lui reste une vingtaine d'appels à réaliser.