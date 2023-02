A Nancy, la polyclinique de Gentilly ferme définitivement ses urgences

C'est décidé : le service des urgences de la polyclinique de Gentilly ferme, définitivement, à compter du mardi 28 février 2023, minuit. L'hôpital privé Nancy-Lorraine l'annonce dans un communiqué, "face à la problématique critique de recrutement des soignants et médecins", et "en coordination avec l'Agence régionale de santé et le CHRU". Depuis mai 2022, la polyclinique de Gentilly, à Nancy, enchaîne les fermetures temporaires de son service des urgences, faute de personnel médical et soignant. Le phénomène, d'abord sporadique, s'accélère en janvier.

Après trois fermetures à Nouvel An , les week-ends du 14 et 23 janvier , le délégué territorial de l'ARS en Meurthe-et-Moselle hausse alors le ton. Invité de France Bleu Lorraine le 26 janvier, il annonce avoir envoyé à la direction une lettre d'injonction, pour que Gentilly ne ferme plus ses portes, au moins jusqu'à la fin du mois de février. "Nous leur demandons de mettre tous les moyens nécessaire pour assurer ce service des urgences. A Gentilly, c'est 42 patients par jour qui se présentent. La polyclinique nous dit : nous faisons le maximum et nous, en tant que régulateurs, nous leur disons: vous pouvez faire plus."

Plan blanc déclenché en janvier

Un mois plus tard, donc, l'Hôpital privé Nancy-Lorraine jette l'éponge. Il parle d'une décision "difficile" dans son communiqué, promet un "accompagnement personnalisé" pour chaque salarié, et envisage la transformation des urgences en service d'accueil de soins non-programmés. Désormais, c'est le CHRU de Nancy seul qui prendra en charge les urgences dans la métropole.