A Nancy, "le cri d'alarme" de tous les services d'aide à domicile et des EHPAD

Tous ensemble et soutenus par le Département de Meurthe-et-Moselle, les services d'aides à domicile et les EHPAD, établissements d'hébergements pour personnes âgées ont signé une lettre qu'ils adressent à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. La crise qu'il traverse est "dramatique".

Nancy, France

Le "cri du coeur", l'alerte de tous ces professionnels qui s'occupent des personnes âgées et handicapées en Meurthe-et-Moselle !

Avec le Conseil départemental, les services d'aides à domicile et d'accompagnement à domicile et les EHPAD, Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes signent une lettre ouverte à la Ministre de la Santé qui présentera un plan grand âge à l'automne 2020.

Deux mille personnes travaillent dans le secteur de l'aide à domicile dans le département, il faudrait en recruter 200 à 300 estiment les responsables des structures pour assurer "_comme il faut le travai_l". Les personnels sont épuisés, pas reconnus, mal rémunérés et les personnes âgées de plus en plus nombreuses, confient-ils encore.

Selon Laetitia Pilloy, directrice générale de l'ADAPA de Meurthe-et-Moselle, les personnels doivent prioriser leur travail désormais. Selon elle, si la pénurie de personnels date d'une dizaine d'années, "elle s'accentue désormais, tout le territoire est concerné tous les jours". Dans le courrier, les professionnels évoquent une "situation véritablement dramatique, la crise à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs années, met aujourd'hui les acteurs au bord de la rupture, l'effondrement du système n'est plus une hypothèse, c'est une certitude, si des mesures d'urgence ne sont pas prises à très court terme". Ils évoquent même "une perspective dangereuse pour la cohésion sociale du pays".

Si les plus de 60 ans en Meurthe-et-Moselle sont aujourd'hui 174 000, ils seront 210 000 en 2040. Selon Mathieu Klein, le président du Département, pas question d'avoir un plan en 2020 au rabais, il faut travailler sur un nouveau financement. Pour les 15 000 habitants qui bénéficient de l'APA, l'Allocation Personnalisée d'Autonomie, 70 % sont payés par le Département, 30 % sont compensés par l'Etat (75 millions dont 45 millions pour l'aide à domicile).