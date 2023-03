À Nancy, le succès des préservatifs gratuits pour les jeunes

C'est un combat de longue date. Quarante ans après la découverte du VIH, la lutte contre le virus continue. Jusqu'à ce dimanche 26 mars, Sidaction se mobilise pour un avenir sans Sida. Des avancées sont notables, notamment sur le plan médical avec des traitements antirétroviraux.

Quant à la prévention, elle s'appuie sur un nouveau dispositif : depuis le 1er janvier 2023, les préservatifs sont gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans. L'opération rencontre un véritable succès, près de trois millions de préservatifs ont été distribués en trois mois. À Nancy, les pharmacies font face à un véritable engouement.

"On a besoin de se protéger"

La nouvelle génération est plutôt à l'aise avec sa sexualité. Elle n'a pas peur de demander des préservatifs gratuits en pharmacie. "Je l'ai déjà fait plusieurs fois, beaucoup de fois même", plaisante Dylan, un étudiant de 20 ans. Le jeune homme trouve le dispositif très utile : "c'est une bonne chose que ce soit gratuit, on a besoin de se protéger ".

Une mesure efficace, alors que le prix d'une boîte de préservatifs, aux alentours des dix euros, est parfois rédhibitoire. "Je trouve ça assez cher, on a déjà d'autres choses à payer, c'est compliqué", assure Kylian, 19 ans. La précarité des jeunes explique assez le bien succès des préservatifs gratuits. "Le préservatif représente un coût financier important pour une partie de la population, surtout avec les problématiques actuelles de pouvoir d'achat, explique Laurent Allard, pharmacien dans le quartier Saint-Sébastien à Nancy. Il est important de rendre le préservatif accessible, c'est une question de santé publique".

La recrudescence des IST et MST

Depuis la mise en place du dispositif, les pharmacies n'arrêtent pas de distribuer de préservatifs. "Ça marche très bien, on fait face à un gros engouement, se réjouit Laurent Allard. On remarque un vrai retour du réflexe à l'usage du préservatif, c'est bien". Chaque mois, il distribue en moyenne 60 à 80 boîtes de préservatifs à des jeunes.

Un signe encourageant en pleine recrudescence des infections sexuellement transmissibles (IST) chez les moins de 30 ans. Le nombre d'infections à chlamydia a notamment bondi de 29% entre 2017 et 2019, selon Santé Publique France. "Les mycoses et les gonorrhées sont assez fréquentes chez les jeunes filles et les garçons, observe le pharmacien. L'usage du préservatif n'était pas acquis, les jeunes manquent d'explications sur la sexualité".

Pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui souhaitent obtenir gratuitement des préservatifs, il suffit de faire la demande aux pharmaciens et de présenter sa carte d'identité. La boîte est prise en charge par l'Assurance maladie, sans ordonnance.