A Nancy, les médecins de la France entière cherchent à comprendre le Covid long

Des maux de tête, des douleurs à la colonne vertébrale ou aux jambes. Voici le quotidien de Btissam, depuis mars 2020. C'est lors de la première vague de Covid que cette infirmière libérale de Longwy a contracté le Covid-19. Depuis, incapable de retrouver ses patients, elle a jeté l'éponge et revendu son cabinet. "Mes patients me manquent, mais je serais trop dangereuse pour eux", regrette-t-elle.

La recherche avance

C'est pour ces patients que les médecins de tout le pays se retrouvent ce jeudi au centre Prouvé de Nancy. Un grand congrès de la profession pour faire le point sur les recherches autour d'une maladie qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. "On commence à comprendre les mécanismes du Covid long", confie le docteur François Goehringer, infectiologue au CHRU de Nancy et responsable du centre d'accompagnement des patients Covid long à Brabois. Désormais, selon lui, l'une des priorités, "c'est la formation des professionnels de première ligne qui est un chantier majeur à mon sens. Il faut diagnostiquer rapidement les patients parce plus vite on va, plus le Covid long a des chances d'évoluer favorablement". Selon Santé Publique France, 30% des personnes infectées par le Covid présentent des symptômes de Covid long.

A titre de comparaison, le virus du Sida a permis de déboucher sur 300 000 publications scientifiques en 30 ans, alors que le Covid en compte déjà 400 000. La recherche est donc importante mais pas suffisamment soutenue par le gouvernement selon Btissam. "Il nous faut du budget, ça va faire une génération de jeunes actifs invalides et qui a déjà un impact économique. J'accuse M. Braun et M. Véran, l'actuel et l'ancien ministre de la santé, pour non assistance à personne en danger, car c'est une maladie évolutive", s'énerve-t-elle, craignant également une recontamination. Elle aimerait également que les malades du Covid long soient mieux reconnus et accompagnés par le gouvernement.