A Nancy, les ouvriers exposés au cancer de la peau

A partir de ce lundi 12 juin s'ouvre la semaine de sensibilisation et de prévention contre le cancer de la peau. Parmi les premières victimes figurent les artisans du BTP, en raison de leur forte exposition au soleil. Or, les rayons UV sont responsables de 50 à 70 % des cancers de la peau, selon la Ligue contre le cancer.

Jimmy, brûlé au second degré pendant le chantier

Des tâches brunes encore visibles sur les bras de Jimmy. Ce sont les stigmates du soleil. Il y a dix ans, ce maçon nancéien a été brûlé au second degré il y a dix ans, alors qu'il travaillait sur un chantier. "Ma peau a brûlé à cause de la réverbération des vitres du bâtiment, raconte Jimmy, les cheveux roux. C'était très douloureux. J'ai dû me rendre dans des magasins spécialisés, coller une dizaine de patchs sur ma peau pendant plus d'une semaine."

Depuis le maçon a appris de ses erreurs et adapte sa tenue vestimentaire en plein été. "Au travail, je mets des manches longues, un casquette. J'apporte aussi de la crème solaire."

Protection solaire et vestimentaire

Autant de protections solaires que recommandent les dermatologues. Florence Granel Brocard dermatologue eu CHRU de Nancy appelle à une "organisation du travail en fonction des heures d'ensoleillement". La docteure propose de constituer "des zones ombragées".

