A Nancy, ouverture d'un centre de prise en charge de " Covid long " au CHRU

C'est votre médecin traitant qui peut vous adresser à ce nouveau service mis en place au CHRU de Nancy sur le site de Brabois, si vous avez des symptômes comme des maux de tête, un essoufflement, des troubles du transit, plus de goût, plus d'odorat près de trois mois après avoir été infecté par la Covid-19, ou si vous avez encore "des symptômes invalidants ou subissez un impact psychologique sur votre environnement ou entourage" .

ⓘ Publicité

Ce centre d'accompagnement et de prise en charge, est la première structure du genre dans le Grand Est, structure formalisée et identifiée par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Une structure nécessaire, qui assure un suivi tous les six mois des patients, avec une équipe de professionnels pluridisciplinaire proposant différents examens.

Pour toute information complémentaire : centre.covid.long@chru-nancy.fr au 03 83 18 30 23