A Nancy, un centre de vaccination contre la Covid-19 réactivé à l'Hôtel de Ville

A partir de ce lundi 25 juillet et jusqu'à la fin du mois d'août, la mairie de Nancy annonce rouvrir un centre de vaccination et de dépistage à l'Hôtel de Ville, dans la salle Chepfer.

Suivant l'avis des autorités scientifiques, le gouvernement a décidé d'élargir cette semaine l'administration d'une deuxième dose de rappel de vaccin anti-Covid aux femmes enceintes, aux personnes de moins de 60 ans "à risque" et à celles vivant dans l'entourage de personnes fragiles.

Une décision prise dans un "contexte épidémiologique qui reste préoccupant, avec des variants très contagieux", selon le ministère de la Santé, qui précise que le nombre de personnes éligibles augmente de cinq millions, soit environ 17 millions de Français éligibles désormais. Cette dose a été administrée jusqu'à présent à environ 4 millions de personnes en France.

Un centre nancéien sans réservation

C'est dans ce contexte que la mairie de Nancy annonce qu'elle réactive un centre de vaccination contre la Covid-19 à l'Hôtel de Ville, à partir de ce lundi 25 juillet et jusqu'à la fin du mois d'août. En partenariat "Ville de Nancy, la Métropole du Grand Nancy, le CHRU de Nancy et la Communauté professionnelle de territoire de santé du Grand Nancy (CPTS) et professionnels de santé du territoire."



La mairie indique que le centre "sera accessible à toutes celles et ceux éligibles à la vaccination. Il sera également ouvert au dépistage pour celles et ceux qui le souhaitent. "



Il est accessible sans réservation dans la salle Chepfer (entrée par la rue Pierre Fourier) :

- le lundi de 9h à 12h

- le mercredi de 9h à 12h

- le vendredi de 9h à 12h

"Un planning est susceptible d'évoluer en fonction de la fréquentation du centre", précise encore la mairie