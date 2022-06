A Nancy, un nouveau laboratoire de recherches pour trouver plus facilement les gisements d'uranium

Un nouveau laboratoire vient de voir le jour à Nancy, associant le CNRS et le géant du nucléaire Orano. Le but du Crégu, centre de recherche et d'étude sur les gisements d'uranium, mieux trouver et exploiter les gisements d'uranium nécessaires pour l'énergie nucléaire.