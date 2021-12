À Nantes, cinq soignantes non-vaccinées demandent réparation devant les prud'hommes

C'est un recours en justice parmi beaucoup d'autres depuis que l'obligation vaccinale est effective en France pour le personnel soignant. À Nantes, cinq soignantes du secteur privé passaient ce mardi devant le Conseil des prud'hommes. Un recours en justice pour espérer obtenir une indemnisation, voire pour réintégrer leur poste de travail. Depuis le 15 septembre, leur contrats de travail respectifs sont en effet suspendus, faute d'avoir accepté de se faire vacciner.

"Une privation de libertés"

Ce recours à un référé est très loin d'être un cas isolé, etil illustre le combat de plusieurs soignants toujours réticents à la vaccination contre le Covid-19. Depuis la suspension de son contrat mi-septembre, et donc la suspension de son salaire, Sandra, une des femmes concernées par le recours en justice, explique qu'elle doit "faire des petits ménages chez les particuliers, tout en essayant de voir avec les aides de la CAF". Trop peu pour pouvoir vivre convenablement selon elle.

Pas de quoi pour autant démotiver Sandra, qui continue de refuser l'obligation vaccinale, tout comme bon nombre de ses collègues rassemblés ce mardi matin pour la même cause. Et quelque soit le résultat du référé déposé devant les prud'hommes, qu'il leur donne raison ou non, Sandra et ses collègues l'affirment, ils continueront de se battre "pour leurs libertés, contre cette privation évidente de droits".

Une banderole affichée devant le Conseil des prud'hommes, à Nantes. © Radio France - Marius Delaunay

Reste maintenant à attendre le délibéré du référé. Pour trois soignantes, il sera connu le 15 décembre, puis le 12 janvier pour les deux autres professionnelles de santé.