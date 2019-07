À Nantes, des pharmaciens apprennent à vacciner contre la grippe

Après le test mené dans quatre régions l'an dernier, les pharmaciens de toute la France pourront vacciner contre la grippe à partir de l'automne prochain. À Nantes, 15 d'entre eux viennent de se former pour faire les piqûres.

Nantes, France

Vu le succès de la vaccination contre la grippe en pharmacie lors du test mené dans quatre régions l'an dernier, elle sera étendue à toute la France cet automne. À Nantes, les 15 pharmaciens de la Grande pharmacie de Paris, place Royale, viennent donc de se former pour pouvoir faire les piqûres dans les meilleures conditions.

"Vous piquez à 90 degrés et vous injectez doucement le vaccin"

Après une partie théorique, le formateur rappelle ce qu'il faut faire : "vous demandez au patient de mettre la main sur la hanche, ça aide à bien distinguer le deltoïde, le muscle du haut du bras dans lequel vous allez piquer. Vous désinfectez, vous tendez un peu la peau et vous piquez à 90 degrés jusqu'à la garde de la seringue. Il faut que toute l'aiguille soit dans le bras. Ensuite, vous injectez doucement le vaccin, vous retirez l'aiguille et vous mettez un pansement". C'est comme ça que ça se passe dans la majorité des cas : une piqûre intra-musculaire. Mais les pharmaciens sont bien-sûr formés aussi pour les cas particuliers. Et le formateur leur donne quelques conseils : "si vous sentez que le produit est froid, réchauffez-le dans votre main pour ne pas que ce soit plus douloureux pour le patient".

"On essaie entre nous pour être au top pour la rentrée !"

Place à la pratique. Les pharmaciens se piquent les uns les autres pour s'entraîner. Enfin, dans un morceau de silicone posé sur le bras. "On essaie entre nous et comme ça on sera au top pour la rentrée !", glisse dans un sourire la co-gérante de la pharmacie, Marion Chevrier. C'est parti. Les élèves s'appliquent et se rendent compte que ça n'a rien de compliqué. "Nous sommes une profession médicale, nous avons déjà de bonnes notions de ces gestes-là, même si on ne les a pas appris lors de nos études comme c'est le cas désormais pour les étudiants en pharmacie", explique Teddy Robert, l'autre gérant de la pharmacie.

Pas besoin de prendre rendez-vous pour se faire vacciner en pharmacie

À partir du moment où le vaccin sera disponible, les personnes qui ont un bon pour l'avoir gratuitement pourront donc se rendre à la pharmacie pour se faire vacciner. "Ils n'auront pas besoin de prendre rendez-vous, mais il faudra qu'ils prévoient un petit quart d'heure, le temps de leur poser quelques questions et de s'assurer que tout va bien", annonce Marion Chevrier. Et pour les accueillir au mieux, la pharmacie a prévu d'aménager une cabine spécialement pour les vaccins. Elle s'attend à voir venir beaucoup de monde puisqu'elle a déjà eu de nombreuses demandes l'an dernier.

Dans notre région, aux Herbiers, une autre pharmacie du même groupe, Pharmabest, se prépare aussi pour cette extension de la vaccination contre la grippe cet automne.