A Nantes, Ose Immunotherapeutics entame les essais cliniques de son vaccin contre le Covid-19

Basée à Nantes, la société Ose Immunotherapeutics travaille toujours à un vaccin contre le Covid-19, qu'elle promet encore plus efficace que ceux des grands laboratoires. Ce mercredi, elle annonce "la première administration de son vaccin multi-variants de deuxième génération", chez un "volontaire sain", dans un essai clinique de phase 1.

Personnes à risque et vulnérables

Ce premier volontaire a reçu une première injection du produit d'Ose Immunotherapeutics, nommé CoVepiT. La société définit son produit comme un "vaccin multi-variants activant les défenses des cellules T" contre le Covid-19, et précise qu'il sera développé "en particulier pour les personnes à risque et les populations vulnérables.

L'essai inclut dans un premier temps une petite cinquantaine de volontaires. "Cet essai clinique de Phase 1 évalue la tolérance, la réactogénicité et l'immunogénicité de deux schémas posologiques de CoVepiT chez 48 adultes volontaires sains, précédemment vaccinés ou non par un vaccin déjà autorisé". En ciblant 11 protéines du virus, le vaccin d'Ose Immunotherapeutics a pour objectif de "couvrir tous les variants existants et futurs du SARS-CoV-2".