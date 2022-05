À Nice, un yoga rose géant pour rappeler l'importance de la pratique du sport pendant le cancer du sein

Organisé par l'association "SOS Cancer du Sein", plusieurs dizaines de femmes ont enchainé les postures sur la Promenade du Paillon, à Nice. La séance a duré une heure et demi et il a été rappelé qu'une femme sur huit était touchée par le cancer du sein. En cas de traitement, il est important de maintenir une activité physique régulière. Le yoga peut y contribuer. "Ca a le pouvoir de relaxer, on est très stressé quand on est malade du cancer du sein. Les muscles sont aussi gardés en activité", détaille Barbara Prot

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix