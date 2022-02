A Nice, une famille entière est touchée par le covid long

C'est un véritable calvaire que vit cette famille niçoise depuis deux ans. Sandrine, Michel et leur fille Eva sont testés positif à la covid en mars 2020. Depuis, les symptômes persistent: fatigue intense, douleurs musculaires, sensation de vertige ou encore perte du goût et de l'odorat. Pire encore, Sandrine ressent de nouvelles douleurs depuis quelques semaines. "J'ai très mal à la jambe gauche, parfois j'arrive à peine à la soulever. J'ai l'impression qu'elle est en pierre."

Un quotidien totalement bouleversé

"C'est impossible pour moi de planifier mes journées. Tout dépend de mon état le matin…" confie Sandrine. "Et lorsque j'essaie d'être productive, mes vertiges et mes absences me rattrapent." Michel, le mari de Sandrine, souffre d'une pression quotidienne au niveau de la cage thoracique. Une douleur, qui l'empêche de faire du sport. "Maintenant, la moindre pente me fatigue. Mon corps ne réagit plus du tout de la même manière. _Moralement, c'est très dur à accepter_."

Un mystère pour le corps médical

La famille est suivie par de nombreux spécialistes, comme un ORL, un pneumologue ou encore un cardiologue. Tous les 3 participent à un programme de rééducation mais peinent à voir de vrais résultats. Seule leur fille, Eva, 18 ans, remarque une amélioration. "Je me sens moins fatiguée qu'avant et j'arrive à me concentrer plus longtemps. J'ai juste encore des problèmes de goût et d'odorat mais comparé à mes parents, ça va beaucoup mieux." Le plus dur pour la famille, c'est de ne pas avoir de réponses à leurs questions. Car les médecins eux-mêmes ne parviennent pas à expliquer la durée des symptômes.