A Niort, un collectif recherche "des pisseurs de glyphosate"

Niort, France

Après la Vienne et d'autres départements de France, au tour d'un collectif des Deux-Sèvres de lancer une campagne de "pisseurs involontaires de glyphosate". Une cinquantaine de personnes est recherchée pour faire des tests d'urine et savoir si des traces de ce pesticide sont retrouvées.

Coût du test : 85 euros

Les tests auront lieu début mai. Les volontaires devront remplir un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires et le jour J se présenter devant un huissier, en maillot de bain. C'est très sérieux ! Pour participer, il faut débourser 85 euros, c'est le coût de l'analyse et de l'organisation. Les frais montent à 135 euros pour ceux qui voudraient ensuite porter plainte.

Une réunion sur cette opération est organisée à 20h ce mardi soir, salle des fêtes de Sainte-Pezenne, à Niort. Il va notamment être question de la création d'une possible cagnotte pour réduire les frais.

Le collectif est initié par plusieurs associations et mouvements : l'Apiee (l'association de protection, d'information et d'études de l'eau et de son environnement), Colibris 79, Bassines non merci, Europe-Ecologie-les-Verts, Vigilance OGM et pesticides Poitou-Charentes.