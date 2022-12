À Noël, le centre SOS Médecins d'Orléans croule sous les malades

Une centaine de patients chaque soir. Voilà le quotidien, ces dernières semaines, des praticiens qui exercent dans le centre SOS Médecins d'Orléans. Un rythme d'autant plus intenable depuis une semaine avec la flambée des cas de grippe, de bronchiolite, de rhinopharyngites ou encore de Covid-19. "On a en général une centaine de personne chaque soir en semaine, ça monte à 150 voire 160 patients par jour le week-end", témoigne le docteur Barbara Picart.

ⓘ Publicité

La situation ne risque pas de s'améliorer en cette dernière semaine de l'année, avec l'appel à la grève pour les médecins libéraux. Un mouvement qui devrait s'étendre du 26 décembre au 2 janvier et qui fait suite à une première grève très suivie en Centre-Val de Loire début décembre.

À lire aussi Pourquoi les médecins libéraux sont-ils en grève ?

Deux heures d'attente en moyenne

Il faut dire que dans le Loiret, SOS Médecins est l'un des dernier recours pour les centaines de patients sans médecin traitant. Même un 25 décembre, en fin de matinée, plus d'une trentaine de patients attendent en silence qu'un des trois médecins les examinent. Certains sont déjà là depuis une heure et demi et leur attente est loin d'être terminée. "Beaucoup de médecins sont en vacances, il n'y a pas de pharmacien ce dimanche, donc je n'ai pas le choix", regrette l'une des nombreuses personnes dans la salle. "J'ai le ticket numéro 55, pour le moment ils en sont au numéro 23, je vais m'armer de patience."

Aux urgences, c'est la même chose, en témoigne cette mère de famille venue avec sa fille malade. Pour elles, la salle d'attente est trop chargée, elles préfèrent attendre dehors. "Ma fille a du mal à respirer et puis à l'intérieur tout le monde est malade", raconte cette orléanaise. "Avant-hier on a passé quatre heures aux urgences pédiatriques, pour repartir avec du Doliprane. Je n'ai pas le choix, je dois attendre ici aujourd'hui."

Tous les patients sont reçus

Dans ce centre SOS Médecins, les patients savent qu'ils seront reçus quoiqu'il arrive. Il suffit d'arriver lors des heures d'ouverture et de prendre un ticket. Ensuite, les médecins restent jusqu'à ce que toutes les personnes munies d'un ticket aient été examinées. "Ça m'est arrivé de finir ma journée à 4 heures du matin", assure le Dr. Barbara Picart. "On sait qu'il y a beaucoup d'attente, mais on fait vraiment de notre mieux."

En revanche, le Dr. Barbara Picart estime qu'il y a très peu de chance que des praticiens de SOS Médecins à Orléans se mettent eux aussi en grève, comme ça avait pu être le cas à Tours, début décembre , après l'agression de l'un des leurs.