À Noisy-le-Grand, un pharmacien vend du gel hydroalcoolique en vrac

C'est une pratique de plus en plus tendance dans l'alimentaire : acheter ses céréales, ses fruits secs ou ses lentilles en vrac. Et bien avec l'épidémie de coronavirus, Michael Angel, pharmacien à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) a décidé de proposer le même service à ses clients pour le gel hydroalcoolique.

Du gel en vrac

"Chacun peut venir avec son propre petit flacon et se servir", explique celui qui dirige la pharmacie du centre commercial des Arcades. Il a reçu plusieurs bidons de 5 litres de solution hydroalcoolique et a décidé de laisser les clients se servir tout seul. Le prix n'est pas forcément plus bas mais la démarche est nettement plus écologique, assure le docteur en pharmacie.

Livraison à domicile

Michael Angel propose également depuis le début du confinement de livrer les médicaments à domicile pour les personnes les plus fragiles qui ne peuvent plus se déplacer. "Il suffit de nous envoyer une copie scannée de l'ordonnance, de la carte vitale et de la mutuelle" et un membre de l'équipe se charge de la livraison dans la journée, dans un rayon de 20 kilomètres. "En temps normal, les ordonnance scannées ne sont pas acceptées mais dans cette période, il s'agit de dépanner ceux qui en ont vraiment besoin, j'assume totalement", déclare-t-il.