A Oberbruck (Haut-Rhin), le cabinet de télémédecine commence peu à peu à se faire une place

Oberbruck, France

Suppression du numerus clausus et transformation des hôpitaux de proximité sont au cœur du projet de loi santé présenté ce mercredi, en Conseil des ministres par Agnès Buzyn. Parmi les pistes aussi la télémédecine aura aussi son pendant chez les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.

Dans le Haut-Rhin, cette télémédecine existe depuis septembre 2016, à Oberbruck, dans la vallée de Masevaux. 5 médecins qui sont installés à Bordeaux, Nancy, Mulhouse et dans le Vaucluse s'y relaient. Il y a aussi sur place un infirmier pour préparer les consultations.

550 consultations depuis l'ouverture en septembre 2016

Dans cette commune de 400 habitants, le cabinet de télémédecine est ouvert du lundi au samedi. Il permet aux patients une téléconsultation, dans un secteur où il n'y a plus de médecins généralistes. Sinon il faut se déplacer à Masevaux.

J'ai été surpris de voir ce que l'on peut faire et avec les progrès technologiques," le maire d'Oberbruck, Jacques Behra

L'examen se fait à distance entre le patient et le médecin © Radio France - Guillaume Chhum

Le patient est en conversation via un écran avec un médecin qui est à l'autre bout de la France. Depuis son lancement, il y a eu 550 consultations. Le projet est piloté par l'ASAME, l'Association de Soins et d'Aides Mulhouse et environs.

D'autres expérimentations à l'étude dans le Haut-Rhin

L'équipement coûte 30.000 euros. Un infirmier accompagne le patient pendant sa consultation avec le médecin. D'autres expérimentations sont en cours d'étude dans le Sundgau ou encore à Huningue où il n'y a plus de médecins généralistes.

Le problème actuellement, c'est l'accès aux soins pour les personnes qui habitent dans les milieux ruraux. La télémédecine nous donne cette possibilité d'accès aux soins," Pierre Kammerer, le président de l'ASAME

Le village de 400 habitants n’avait plus de médecin depuis trois ans, la commune a décidé d’investir 50.000 euros et de se doter d’un cabinet de médecine à distance.