Des opposants montargois au forfait patient urgences remettent une pétition à l'Agence Régionale de Santé

3.000 signatures d'habitants du Montargois, et potentiels usagers de l'hôpital de l'agglomération, pour dire "non" au forfait patient urgences. Une pétition lancée par le Collectif de soutien au CHAM, l'hôpital de Montargis, une organisation représentante des usagers du centre hospitalier et membre de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux de proximité. Les représentants du collectif ont été reçus pendant plus d'une heure par le directeur de l'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire, Laurent Habert, ce vendredi matin.

Leur pétition s'oppose à ce forfait, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dans les hôpitaux publics de France. Ce forfait fixe, de 19,61 euros que tous les patients des urgences non-hospitalisés doivent régler. Le forfait patient urgences vient remplacer le principe du ticket modérateur, un reste à charge dont le montant pouvait varier en fonction des soins prodigués aux urgences. Une tarification encore mal comprise par les usagers selon le directeur de l'ARS, Laurent Habert. "Le forfait n'a pas vocation à dissuader d'aller aux urgences", insiste-t-il. "C'est une simplification du calcul du ticket modérateur, mais il n'y aura pas d'avantage de participation de la part des patients."

Une adhésion forte et massive des habitants

Pour collecter des signatures, le Collectif est allée au plus près des habitants pendant de longues semaines, en se rendant dans les différentes communes de l'agglomération, sur les marchés et devant l'hôpital. "Nous avons eu un panel complet de population et malgré les expressions différentes il y avait une adhésion forte et massive", assure Guillaume Grandjean, le coprésident du Collectif de soutien du CHAM, qui affirme que plus de 90% des personnes avec lesquelles ils ont échangé ont signé cette pétition.

C'est une pénalité financière, c'est une injustice pour la part de population la plus fragilisée, la plus pauvre - Guillaume Grandjean, coprésident du Collectif de soutien du CHAM

Pour Guillaume Grandjean, le coprésident du Collectif de soutien du CHAM, ce forfait est "une pénalité financière" pour certains patients, surtout dans l'Est du Loiret. "Le gouvernement a beau s'en défendre, il y a bien une recherche d'économie, avec le principe d'un paiement immédiat", estime-t-il. "C'est une injustice pour la part de population la plus fragilisée, la plus pauvre et la plus vulnérable." Il y a selon lui des "reculs" avec ce nouveau principe de paiement, notamment pour les personnes atteintes de longues maladies. "Dans le cadre de l'ancienne tarification, elles n'avaient pas de reste à charge, aujourd'hui elles auront à payer un reste à charge minoré [d'environ huit euros, ndlr]."

L'hôpital et les urgences sont une solution de dernier recours faute pour beaucoup d'habitants - Guillaume Grandjean

Le problème, selon Guillaume Grandjean, c'est la difficulté d'accès aux soins dans l'Est du Loiret. "L'hôpital et les urgences sont une solution de dernier recours faute pour beaucoup d'habitants, même pour un simple renouvellement d'ordonnance", témoigne le représentant des usagers du CHAM, pour qui ce forfait est donc "une double peine". Un manque de permanence des soins, notamment la nuit, dans l'agglomération, qui a été mis sur la table lors de l'entretien avec le directeur de l'ARS. Laurent Habert fera désormais remonter la pétition au Ministère. De son côté le collectif a déjà envoyé une copie de sa pétition au conseil départemental du Loiret et au conseil Régional, dans l'attente d'être reçus par ces collectivités.