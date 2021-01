A Orléans, l'élève du lycée Saint-Paul Bourdon Blanc est bien positif au variant britannique du Covid-19

L'agence régionale de santé confirme qu'un élève du lycée privé Saint-Paul Bourdon Blanc à Orléans est positif au variant anglais du Covid-19. Il a été testé positif mardi dernier, et les résultats viennent d'arriver ce lundi. Pendant deux jours, 1200 élèves et personnels devraient se faire tester.

C'est officiel : l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire indique ce lundi qu'un élève du lycée Saint-Paul Bourdon Blanc à Orléans est positif au variant anglais du Covid-19. Il y avait une suspicion de contamination à ce variant depuis la semaine dernière, c'est donc confirmé.

"L'élève va bien", affirme l'ARS, et "n'a pas développé a priori de symptômes particuliers". Les trois autres cas positifs au Covid-19 détectés dans la même classe vont désormais faire eux aussi l'objet d'un séquençage afin de déterminer s'il s'agit également du variant anglais.

Les tests PCR on débuté ce lundi au sein du lycée

Ces quatre élèves et l'ensemble de leur classe sont à l'isolement depuis mardi 12 janvier. Un dépistage massif du Covid-19 est organisé depuis ce lundi matin au sein de cet établissement d'enseignement catholique situé dans le centre-ville d'Orléans. 1000 élèves et 200 personnels et enseignants vont se voir proposer d'effectuer un test PCR.