A Orléans, le centre de dépistage gratuit du Covid 19 est ouvert toute la semaine Porte Madeleine

C'est le plus gros centre de dépistage dans la métropole d'Orléans, mis en place en une semaine, après une série de clusters familiaux sur la métropole. Samedi pour la première journée d'ouverture, il a accueilli plus de 300 personnes, et notamment beaucoup de jeunes.

Selon Anne Gravier, infirmière au CHR d'Orléans et coordinatrice des équipes mobiles chargées de dépister le plus rapidement possible les cas contacts en présence de foyers de cas groupés (clusters), le démarrage du centre de dépistage gratuit installé au sein de l'espace santé de l'ancien hôpital Porte Madeleine, est très encourageant. "On a dépassé les 300 tests" dit-elle le samedi 15 août, premier jour d'ouverture de ce centre. "On peut aller jusqu'à 500 par jour, tout est organisé pour aller vite et que les gens attendent le moins possible".

Ce samedi, le centre de dépistage de la Porte Madeleine, ouvert à la demande de l'Agence Régionale de Santé face à une série de clusters familiaux dans la métropole d'Orléans, a surtout vu arriver des personnes asymptomatiques, qui souhaitaient se faire tester pour être sûres de ne pas être porteuses du virus. "Et surtout, on a vu beaucoup de jeunes" explique Nathalie Veluet, cadre de santé au CHR d'Orléans, et chargée de la coordination des équipes en ce jour d'ouverture. "Des gens qui peut-être se sont rendus compte qu'ils avaient pris des risques, et qui veulent montrer qu'ils sont responsables".

La moyenne d'âge des nouveaux contaminés est de 32 ans à Orléans

C'est une donnée intéressante, aux yeux d'Anne Gravier, car c'est justement la population qui est visée. "Ici à Orléans on sait qu'en ce moment la moyenne d'âge des nouveaux contaminés est de 32 ans, donc ce sont ces gens-là qu'il faut toucher".

Et si les autorités de santé ont mis en place ce genre de centre ouvert à tous et gratuit, c'est aussi pour essayer de toucher au maximum les familles qui pourraient être concernées ou avoir été en contact avec les rassemblements familiaux à l'origine des récents clusters sur la métropole d'Orléans. "On ne peut pas aller chez les gens pour leur dire de se faire tester, comme on a pu le faire par le passé sur d'autres clusters en entreprise (Tradival en mai ou bien Veolia en juin). Là on propose ce service et les familles décident, mais cela leur simplifie les choses".

Ici une vingtaine de secouristes, de soignants, et de salariés de l'hôpital d'Orléans accueillent les personnes venues se faire tester, leur font remplir les papiers qui permettront de rentrer leurs coordonnées dans une base nationale. Puis le test nasal (test PCR) prend moins d'une minute. "En 10 minutes on peut prendre en charge la personne et la tester, ça va très vite" précise Anne Gravier.

Ce centre de dépistage est ouvert toute cette semaine

Le centre de dépistage Covid 19 de la Porte Madeleine reste ouvert toute cette semaine, du lundi au samedi, de 10h à 18h. Il se trouve dans l'espace santé d'Orléans, sur le site de l'ancien hôpital Porte Madeleine.

Une autre opération de dépistage gratuit est menée ce lundi 17 août et ce mardi 18 août dans le quartier de la Source, au laboratoire Medibiolab, près de l'Université d'Orléans. Il est ouvert de 13h à 18h. D'autres centres éphémères seront installés dans le centre ville d'Orléans et sur les quais de Loire, ainsi qu'à Saint Jean de la Ruelle, d'ici la fin du mois d'août.