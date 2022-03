A Orléans, les infirmières scolaires ont le sentiment d'être "les oubliées du Ségur de la santé"

Les infirmières scolaires sont en colère : des rassemblements étaient organisés ce mardi devant tous les Rectorats de France, c'était le cas à Orléans où elles étaient une vingtaine à manifester. Elles affirment être à bout de souffle, après 2 ans de gestion de crise Covid marqués par des protocoles multiples, sans augmentation salariale ni création de postes.

Elles n'ont pas eu la hausse de 183 € par mois

Elles n'ont notamment pas touché l'augmentation de 183 euros nets par mois accordée aux personnels de santé en décembre 2020 à l'issue du Ségur de la santé - mesure qui a été récemment élargie aux travailleurs sociaux. Et pourtant, les infirmières scolaires ont beaucoup donné depuis le début de la crise sanitaire : "On a été plus que mises à contribution, témoigne Marion Guénot, secrétaire académique du SNICS-FSU (syndicat des infirmières et conseillères de santé de l'Education nationale), on a participé aux campagnes de dépistage, au tâches administratives comme faire remonter les cas de Covid et les contacts-tracing, on a aussi prêté main forte lors du premier confinement dans les établissements de santé."

Avec, donc, au bout du compte, aucune reconnaissance. "Déjà qu'il est compliqué de faire correctement notre travail en temps normal, là, cela a été bien pire. Et là, beaucoup d'entre nous arrivent à bout de souffle, et souhaitent quitter l'Education nationale. On en est là", déplore-t-elle.

Un déficit structurel de postes

Car pour le syndicat, les problèmes structurels d'avant la crise sanitaire sont toujours là. On compte 300 infirmières scolaires dans l'Académie d'Orléans-Tours, et la plupart doivent exercer dans plusieurs établissements à la fois. "Cela veut dire qu'on ne peut pas remplir nos missions, estime Nelly Boisquillon, infirmière au collège Coubertin à St-Jean-de-Braye. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit 1 ou 2 par établissement, à plein temps, surtout dans les lycées où les besoins des élèves sont très importants. Encore plus maintenant, chez ceux qui ont mal vécu les confinements et ont accumulé du retard scolaire, et qui sont en situation de mal-être : c'est important pour eux de trouver un premier recours, et c'est précisément notre rôle. C'est une question de santé publique, autant qu'une question d'égalité des chances."

Actuellement, la moyenne nationale est d'1 infirmière pour 2 000 élèves alors que l'objectif du gouvernement, au début des années 2000, était d'avoir 1 infirmière pour 500 élèves. Pour le SNIC-FSU, il faudrait donc une création massive de postes. Or, à la rentrée, dans l'Académie Orléans-Tours, il est prévu de créer au plus 4 nouveaux postes - sachant que 17 sont actuellement vacants.