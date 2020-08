A Orléans, une "cellule canicule" prend des nouvelles des personnes âgées

Les quatre opérateurs de la "cellule canicule" du Centre communal d’action social (CCAS) d’Orléans enchaînent les appels ce samedi 8 août après-midi. Regroupés dans un bureau du Centre, ils sont munis d'une liste où figurent les noms et coordonnées de 1.260 personnes âgées du département.

Dès qu'ils réussissent à joindre quelqu'un, les opérateurs inscrivent les informations recueillies sur un registre et dispensent quelques conseils. "Le ventilateur fonctionne bien ?", demande Sylvie, l'une des opératrices, à son interlocutrice, "Et la bouteille d'eau est à côté, vous pensez à en boire régulièrement ?"

Sylvie, l'une des opératrices de la cellule canicule du CCAS d'Orléans © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une véritable enquête à mener

Les personnes âgées inscrites sur la liste du CCAS l'ont été à leur demande ou celle de leur proches. Pourtant elles sont souvent difficilement joignables, soit qu'elles ne sont pas chez elles au moment de l'appel ou qu'elles craignent des tentatives de démarchage téléphonique. Il faut donc parfois mener une véritable enquête pour avoir de leurs nouvelles.

"Nous avons un prestataire qui commence par tenter d'appeler les seniors deux fois", explique Sylvie Cholet, responsable du service des aînés au CCAS, "Puis ils nous transmettent leur fichier, et nous tentons à notre tour de les joindre eux, puis leurs proches désignés comme contact et dont nous avons les coordonnées. Et pour les personnes pour lesquelles nous n'aurions aucune information, nous pouvons demander à la police municipale d'aller recueillir des informations locales, auprès de voisins ou de gardiens d'immeuble."

En dernier recours, la cellule canicule peut faire appel à la police municipale pour obtenir des nouvelles sur le terrain © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une situation de plus en plus fréquente

La technique a eu le temps de se perfectionner car la cellule est beaucoup sollicitée depuis sa création en 2007, quelques années après la canicule de 2003, particulièrement meurtrière pour les personnes âgées.

Depuis quatre ou cinq ans, nous sommes obligés de déclencher la cellule chaque été car il y a un ou deux épisodes de canicule annuels

"Au départ en 2007, la cellule existait mais elle n'était pas active", raconte Sylvie Cholet, "Mais depuis quatre ou cinq ans, nous sommes obligés de la déclencher chaque été car il y a un ou deux épisodes de canicule annuels ..."

Les pompiers ne sont appelés qu'en dernier recours au domicile des personnes, ce n'est encore jamais arrivé depuis la création de la cellule.