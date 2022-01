À Orléans, une formation en médecine dès la rentrée de septembre, en partenariat avec une université croate

La ville d'Orléans vient de signer un accord avec une faculté de médecine croate. Dès le mois de septembre, 50 étudiants d'Orléans et d'ailleurs, pourront accéder à son cursus de médecine avec à la clé un diplôme reconnu en France. Le but pour la mairie : lutter contre la désertification médicale.

Pour le moment la région Centre-Val de Loire ne forme que 300 médecins par an. Un point faible pour le territoire, selon le maire d'Orléans.

Il y aura une formation en médecine à Orléans à la rentrée scolaire prochaine. Un accord a été signé le 21 janvier par la mairie d'Orléans avec la faculté de médecine de Zagreb, la capitale de la Croatie. Une faculté de médecine dont la formation et le diplôme sont reconnus par l'Union Européenne, et donc la France. Le but de ce partenariat est de permettre à des étudiants orléanais, loirétains ou venus de toute la France, de suivre la formation de cette université croate.

Lutter contre la désertification médicale

Pour la municipalité, l'objectif est simple : former des médecins à Orléans, pour idéalement qu'ils exercent ensuite sur le territoire qui manque cruellement de médecins. Le Loiret compte 63,7 médecins pour 100.000 habitants, la région en compte 97,9 (alors que la moyenne nationale est de 123,8 médecins pour 100.000 habitants).

Une désertification médicale qui "va perdurer" selon le maire d'Orléans Serge Grouard, puisque la région "ne forme que 300 médecins au maximum par an". "Nous apportons une solution toute faite, nous ne demandons de financement à personne", déclare Serge Grouard qui étudiait la possibilité de cet accord depuis de longs mois.

Florent Montillot, adjoint à la santé (à gauche) et Serge Grouard, maire d'Orléans, ont dévoilé ce jeudi les contours de la formation en médecine dispensée à Orléans dès septembre. © Radio France - Cécile Da Costa

Qui peut postuler ?

Le cursus commence après le baccalauréat. Pour y accéder, il faut réussir le concours d'entrée de la faculté de médecine de Zagreb, que les étudiants pourront passer depuis la France. Un concours "très sélectif", note Florent Montillot, adjoint à la santé et aux relations avec l’université, "parce que la fac de médecine de Zagreb est l'une des seules en Europe à bénéficier du label High Quality [un label qui garantit l'excellence de la formation]." C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été choisie. Elle était d'ailleurs au cœur d'un projet, désormais avorté, de prépa médecine pour les Orléanais en 2016.

Pour la première année, un maximum de 50 étudiants pourra accéder à cet enseignement qui formera des médecins généralistes et spécialistes. "Et ce n'est même pas sûr qu'on atteigne les 50", insiste Serge Grouard. Un quota qui pourra, éventuellement, être revu au fil des ans.

Comment se déroule la formation ?

La formation sera uniquement dispensée en anglais, essentiellement à Orléans avec un corps enseignant mixte : des professeurs et médecins à la fois croates et français. Une partie des cours se fera en visioconférence, pour les cours magistraux. Les enseignements pratiques, les stages notamment, se feront dans l'Orléanais en partenariat avec des structures locales comme le CHR d'Orléans, le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise (CHAM), l'hôpital de Pithiviers, mais aussi la médecine de ville.

Le site sur lequel sera dispensé l'enseignement à Orléans n'est pas encore dévoilé par la municipalité, "mais on a déjà une idée", assure le maire. Toutefois, chaque fin d'année, l'examen final se fera à Zagreb, dans l'université croate, pour les conditions des épreuves soient les mêmes pour tous les étudiants.

Combien coûte la formation ?

Le coût de cette formation n'est pas encore définitivement acté. Mais elle devrait coûter entre 5.000 et 10.000 euros par an, avec des cours de soutien prévus pour les étudiants qui le souhaitent. La mairie assure que des aides financières seront possibles pour les étudiants les plus modestes.

Des internes en médecine croates à Orléans

Une formation en médecine, c'est long. Donc les futurs médecins n'exerceront pas tout de suite dans le département. Alors l'accord donne la possibilité aux internes en médecine de la faculté de Zagreb de venir faire leur internat dans le département. "On a signé l'accord il y a cinq jours, on a déjà deux étudiants volontaires", s'enthousiasme Florent Montillot.

En parallèle, le partenariat de la Ville permet à des médecins du CHR d'Orléans d'aller enseigner à la faculté de Zagreb, ce qui leur permettra, au bout de trois ans, d'obtenir le statut de Professeur des universités-praticien hospitalier. Un accord qui reflète la volonté du maire de voir le CHR d'Orléans devenir un jour un CHU, Centre hospitalier universitaire.

Quelques questions encore en suspens...

L'accord a été signé il y a une semaine, mais de nombreux détails pratiques ne sont pas encore réglés. Beaucoup de questions restent encore en suspens : quelles modalités pour les bourses ? quel coût de la formation ? quel statut pour ces étudiants en France ? y aura-t-il un partenariat avec l'université d'Orléans ? etc. Pour organiser ce partenariat au plus vite, puisqu'il faut que la formation puisse être accessible aux étudiants avant septembre, un comité de pilotage sera créée dans quelques semaines.

Une éventuelle fac de médecine à Orléans ?

Cet accord n'a pas été signé contre ou à la place de la perspective d'une faculté de médecine à Orléans, réclamée dans une lettre signée par une trentaine d'élus de tous bords, précise la municipalité. "Mais nous avons essayé plein de solutions, pour le moment ça n'avance pas", explique Florent Montillot. "Il faut qu'on arrête de faire des ronds dans l'eau, il faut agir maintenant."

De son côté, le doyen de la faculté de médecine de Tours (la seule université dans le domaine de la région), Patrice Diot, se dit surpris de cette annonce. "Les universités en France sont reliées entre elles par un réseau qui, a priori, n'a pas été mis au courant. Je suis très surpris aussi par les modalités d'enseignement. Je ne comprends pas ce projet qui ne me semble pas tout à fait correspondre à la manière dont les choses se passent habituellement dans notre pays pour la formation médicale", déplore-t-il.