À partir de lundi, 8h00, les femmes ne pourront plus accoucher à Bernay

Bernay, France

" À compter du 11 mars 2019 à 8h00 du matin, le centre hospitalier de Bernay ne sera plus autorisé à pratiquer des accouchements", c'est par un communiqué que l'établissement annonce l'heure, la date était déjà connue, de la fin de la maternité. L’hôpital explique que "depuis plusieurs mois, il est engagé dans un plan de transformation qui vise à faire évoluer son offre de soins pour l'adapter au plus près des besoins de la population". Une décision confirmée par Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé mais dénoncée par des élus locaux et l'association Liberté, Égalité, Proximité, qui depuis des mois, se battent contre la fermeture de la maternité. Dernier espoir pour eux, le recours examiné ce vendredi par le tribunal administratif de Rouen pour demander l'annulation de la fermeture. Le juge des référés a indiqué en fin d'audience, espérer rendre sa décision lundi.

Les mamans et les nouveaux nés présents au 11 mars resteront accueillis dans le service de suites de couches jusqu’au 15 mars 2019 à 20h00.

Plus d'urgences gynécologiques et obstétricales

La fin de la maternité met également fin de la prise en charge les urgences gynécologiques et obstétricales, y compris dans son service d’urgences. Le centre hospitalier précise qu'en fonction des situations, les patientes seront, pour les urgences obstétricales et pourront, pour les urgences gynécologiques, être orientées et transférées vers les services d’urgences des hôpitaux d’Évreux (à 50 minutes de route), de Lisieux (35 minutes) voire du CHU Charles Nicolle de Rouen (1h05). En revanche, l’offre de consultations gynécologiques, obstétricales et pédiatriques, l’activité d’échographie gynécologique et obstétricale, de préparation à la naissance, de rééducation périnéale, l’accompagnement psycho-social des femmes et des familles, de conseils en allaitement et en portage du bébé sont maintenus. Les interventions de chirurgie gynécologique continueront à être réalisées au bloc opératoire.

Ouverture du centre périnatal de proximité le 18 mars

Le Centre gynécologique et périnatal de proximité démarrera son activité le 18 mars 2019 à 8h00, dans les locaux actuels de consultation. De nouveaux locaux doivent être aménagés prochainement. Le centre périnatal sera ouvert du lundi au jeudi de 8h à 18h, le vendredi de 8h à 17h et le samedi matin des semaines paires de 8h à 12h. Les patientes peuvent déjà prendre rendez-vous au 02.32.45.63.11