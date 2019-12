L'aspirine, le paracétamol et l'ibuprofène ne seront plus en accès libre en pharmacie à partir du 15 janvier

L'aspirine et les anti-douleurs à base de paracétamol et d'ibuprofène, vendus sans ordonnance, ne seront plus en accès libre dans les rayons des pharmacies à partir du 15 janvier 2020 a annoncé l'agence du médicament (ANSM) ce mardi. L’objectif est de limiter les usages risqués.