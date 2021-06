À Pau le centre de vaccination accélère la cadence, jusqu'à 2.000 doses par jour

Depuis ce lundi, la cadence s'accélère au vaccinodrome de Pau, basé dans le parc des expositions de la ville. Chaque jour, 2.000 doses sont disponibles, avec, si nécessaire, dix-huit files de vaccination mises en place au sein du centre.

Une nouvelle organisation pour gagner en efficacité

Dès ce lundi, le centre de vaccination de Pau est ouvert sept jours sur sept et augmente sa capacité de vaccination. "Depuis qu'on a ouvert le grand centre avec autant de capacité, c'est beaucoup plus fluide et les personnes bataillent moins pour obtenir leur rendez-vous" assure Pauline Dubois, la directrice du vaccinodrome du parc des expositions. Pour l'heure, près de 64.000 personnes ont été vaccinées depuis l'ouverture du centre de vaccination à Pau.

Désormais, 2.000 doses sont disponibles chaque jour et selon la fréquentation au sein du centre, les coordinateurs peuvent mettre en place dix-huit files de vaccination.

De plus en plus de jeunes parmi les vaccinés

Après les récentes annonces du gouvernement, la directrice du centre de vaccination de Pau constate la présence d'un public plus jeune. "Là, depuis plusieurs jours, on a énormément de jeunes qui ont 25-30 ans, voire la vingtaine, et qui viennent se faire vacciner" affirme Pauline Dubois. A l'image de cette jeune femme de 24 ans, qui vient de recevoir sa première injection ce lundi : "je suis serveuse en restauration, je côtoie plein de gens et au final on se dit bon et bien c'est le moment quoi!". Une tendance qui devrait s'accélérer puisque dès le 15 juin, la vaccination sera ouverte aux 12-18 ans.