Six enfants pris en charge à l'hôpital de jour "Les Rainettes" de Quimper se retrouvent, tous les mercredis, devant le mur d'escalade de la halle des sports de Penhars. L'escalade leur permet de prendre confiance en eux et de s'ouvrir aux personnes qui les encadrent.

Quimper, France

Pendant 22 séances réparties dans l'année scolaire, des enfants hospitalisés au Centre Hospitalier spécialisé en psychiatrie Étienne-Gourmelen de Quimper font de l'escalade entourés d'infirmiers et de professeurs d'escalade. 1h30 d'exercices éducatifs qui les aident à parler de leurs ressentis, de leur émotions et à prendre confiance en eux.

"Une méthode qui marche" - Orianne Despret, infirmière à l'hôpital de jour à l’hôpital de jour "Les Rainettes"

L’escalade n’a pas été choisie au hasard. Ce projet, basé sur la médiation corporelle et sportive, est né en octobre 2017. Il réunit des enfants de 6 à 12 ans. L'escalade est conseillée pour les cas psychiatriques : un sport collectif sans trop l'être non plus, moins compliqué à mettre en place que du football ou tout autre sport de ballon. "On a vu énormément de progrès, annonce d'emblée Orianne Despret, infirmière à l’hôpital de jour "Les Rainettes". Les enfants expriment beaucoup plus ce qu'ils ressentent. Au début, ils affirmaient tous ne pas avoir peur du vide, ou mal. Et au bout de quelques séances, les enfants se rendent compte qu'à la fois les petits copains, les infirmiers et les professeurs d'escalade ressentent la même chose. Ça libère la parole."

"En escalade, on travailler la confiance" - Pascal Michel, directeur des Grimpeurs de l'Odet

Tout au long de la séance, Pascal Michel, directeur du club d'escalade "Les Grimpeurs de l'Odet" de Quimper, guide les enfants, et leur apprend à assumer leurs émotions. Surtout quand tout ce petit monde se retrouve tout en haut du mur d'escalade, à 13 mètres du sol. "C'est normal d'avoir peur. Je trouverais ça même assez inquiétant que vous me disiez que ça ne vous fait rien de voir ce vide devant vous les enfants !" rassure l'escaladeur émérite.

"Ce sont des jeunes qui arrivent avec une appréhension face à un sport peu connu, explique Pascal Michel. A partir de là, il y a tout un travail à faire sur la confiance en soi lors des déplacements sur le mur. Mais aussi faire confiance à son copain, qui tient la corde en bas. Avec qui on ne s’est pas forcément bien entendu, avec qui on a pu se disputer la veille. Quand on fait de l’escalade, il faut oublier tout ça et grandir ensemble.»

L'hôpital à la recherche de subventions

Seul hic ! Le projet coute cher. Pensé avant les vacances estivales de 2017, le personnel de l'hôpital de jour "Les Rainettes" a mis plus de six mois pour trouver le financement. Pour permettre à ces enfants de 6 à 12 ans d'avoir ce genre d'atelier l'année prochaine, le centre hospitalier fait un appel aux dons. Vous pouvez contacter directement l’hôpital ou écrire à cette adresse.