A peine 53% des femmes dépistées contre le cancer du sein en Dordogne : "il faudrait arriver à 70 %"

C'est le début d'Octobre Rose, ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein et à la promotion du dépistage. Chaque année, 12.000 femmes meurent de cette maladie. En Dordogne, il n'y a pas suffisamment de dépistage. C'est le constat que fait Annie le Cam, présidente du comité féminin de dépistage des cancers en Dordogne. Elle était l'invitée de France Bleu Périgord ce mercredi matin.

_"_La Dordogne a été une très très bonne élève pendant pas mal d'années. En ce moment, nous sommes plutôt parmi les mauvais. Depuis un an, le taux de dépistage en Dordogne remonte légèrement. En Dordogne, il n'est que de 53 %. Donc, nous avons encore beaucoup, beaucoup à faire, surtout pendant ce mois d'octobre.

Le Covid a empêché de nombreuses femmes de se faire dépister et soigner ?

Le covid a été un élément très perturbateur puisque durant un certain temps. Là, nous avons vraiment beaucoup de mal à remonter la pente. La Dordogne est un département quand même très agricole, dans le fond des campagnes, il y a quand même des personnes encore difficiles à atteindre. Vraiment, on n'arrive pas à les mobiliser. Et il y a toujours la peur de la mammographie. On se dit toujours "non, ça ne peut pas me concerner, je préfère ne pas savoir." C'est un manque.

Vous vous êtes battue, vous, contre un cancer du sein. Il y a aussi des victoires ?

Oui ! il y a des victoires ! Évidemment, mon cas personnel remonte maintenant à peu près 25 ans et il faut reconnaître que pendant tout ce temps, la recherche a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Maintenant, pour la mammographie, nous avons une double lecture. Quand on reçoit une invitation, votre mammographie est examinée par un second lecteur. On arrive encore à déterminer, à retrouver quand même pas mal de petits cancers qu'on peut tout de même soigner très, très rapidement. Donc là aussi, on peut dire que la recherche a fait de grands progrès.

Vous êtes optimiste en matière de traitement pour les prochaines années ?

Oui et non. Parce que là, je suis un petit peu un petit peu chagrinée. Parce que moi qui milite depuis maintenant 21 ans, 21 ans, contre ce cancer du sein, de voir que nous sommes un petit peu en régression. Nous n"avons que 53 % de taux de participation en Dordogne. Il faudrait arriver à 70 %. Ça permettrait quand même de détecter à peu près. Un cancer quand il est pris à temps. On sait quand le guérit très très facilement.

On le rappelle, dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé est recommandée tous les ans et après 50 ans, c'est une mammographie tous les deux ans pour déceler le plus rapidement possible la maladie.