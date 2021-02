A peine ouvert, le centre de vaccination de Sainte-Feyre en Creuse déjà complet jusque fin mars

Le septième centre de vaccination de la Creuse a ouvert lundi 15 février au centre MGEN de Sainte-Feyre. Il a été pris d'assaut : il n'est plus possible de prendre rendez-vous jusqu'à la fin du mois de mars, sauf désistement.

La Creuse compte désormais sept centres de vaccination. Le dernier a ouvert lundi 15 février à Sainte-Feyre, au centre MGEN. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et vaccine entre douze et quinze patients par jour selon son directeur. 220 vaccinations vont avoir lieu dans les 28 prochains jours.

Le centre pris d'assaut

Dès l'ouverture, le centre affiche complet. Il n'y a plus aucun créneau disponible jusqu'à la fin du mois de mars. Il est toutefois possible d'obtenir un rendez-vous en cas de désistement d'un patient. Pour cela, il est préférable et plus rapide de réserver sur Doctolib, selon la direction. Vous pouvez aussi appeler au 05 55 51 43 21.

Tous les patients prévus ont des rendez-vous pour les deux injections du vaccin Pfizer-BioNTech, selon le directeur. Les personnes prioritaires sont celles âgées de plus de 75 ans ou susceptibles de faire une forme grave de la maladie, qui souffrent de ce qu'on appelle les"comorbidités" (insuffisance rénale sévère, cancer, etc.)