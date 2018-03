Un nouvel accueil de jour à destination des malades d'Alzheimer et de leurs proches va ouvrir à Pellevoisin (Indre). L'Ehpad Béthanie ouvrira le 3 avril cet espace qui se veut un sas entre le domicile et la maison de retraite.

Pellevoisin, France

Des grandes tables de jeu, une décoration chaleureuse et une cuisine toute équipée... Un nouvel accueil de jour à destination des malades d’Alzheimer et de leurs proches va ouvrir le 3 avril à Pellevoisin (Indre). L'Ehpad Béthanie pourra accueillir jusqu'à 6 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies dégénératives. Cet établissement est le cinquième de ce type dans le département.

La décoration, ici autour de Pâques sur la commode, est en lien avec la temporalité, et réalisé par les résidents de l'Ehpad. © Radio France - Adèle Bossard

Une ambiance plus familiale que médicale

Cet accueil de jour est conçu comme un petit appartement, avec un espace cuisine, des tables de jeu, une décoration aux couleurs orangées. "On a mis un décor de Pâques parce qu'on est très sensible à la décoration en lien avec la temporalité", précise Aurore Ségura-Penot, l'infirmière coordinatrice à l'Ehpad Béthanie. Dans l'esprit, c'est plus un salon familial qu'un établissement médical. L'entrée se fait d'ailleurs directement depuis l'extérieur sans passer par l'Ehpad.

Aurore Ségura-Penot le voit davantage comme un sas entre le domicile et le maison de retraite : "On peut venir une journée, une demi-journée, ou toute la semaine si le nombre de places le permet... Ce qui est important surtout, c'est qu'il y ait ce temps de préparation et d'apprivoisement de l'espace et de ce qu'on veut y faire."

Comptez 34€ pour une journée dans cet accueil de jour, transport et repas compris. © Radio France - Adèle Bossard

Permettre aux aidants, souvent épuisés, de souffler

Le lieu s'adresse aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou de maladies dégénératives mais aussi à leurs proches aidants, souvent épuisés. "Ça peut être un formidable levier pour que le maintien à domicile se passe dans les meilleures conditions possibles, explique Aurore Ségura-Penot. Il manque souvent l'espace de respiration et le lieu pour pouvoir échanger avec des professionnels. On va faire un intervenir une psychologue et une sophrologue. Il faut que ce soit un lieu d'échange pour déculpabiliser cette situation qui est souvent très difficile pour l'aidant comme pour le malade."

Un groupe de parole pour les aidants lancé

L'Ehpad Béthanie vient aussi de lancer un groupe de parole pour les aidants, en partenariat avec l'association France Alzheimer. Il a lieu tous les 4èmes mercredis du mois entre 14h30 et 16h. À terme, cet accueil de jour pourrait servir à accueillir le malade pendant que l'aidant participe au groupe de parole avec un psychologue.

Le prix de cet accueil de jour a été fixé par le département : 34€ pour une journée (10h-16h), avec le transport depuis le domicile et le repas compris ou 29€ la demi-journée.