À Périgueux, les retardataires se dépêchent de se faire vacciner avant l'expiration de leur pass vaccinal

Déserté depuis quelques semaines, le centre de vaccination de la Filature à Périgueux a vu arriver quelques retardataires ce lundi. Ils n'avaient plus que quelques heures avant l'expiration de leur pass vaccinal.

Muriel marche à grandes foulées vers l'entrée du centre de vaccination de la Filature à Périgueux. "Je n'ai pas pris rendez-vous. Mais c'est le dernier jour, après c'est foutu", rit-elle. Comme elle, 30.000 Périgourdins, soit 9% des plus de 18 ans, risquent de perdre leur pass vaccinal demain, suite aux nouvelles règles mises en place.

Quatre mois et plus sept

A partir du 15 février, le délai pour la dose de rappel passe à quatre mois. Concrètement, cela signifie que tous les plus de 18 ans qui ont effectué leur deuxième dose de vaccin avant le 15 octobre, risquent de voir leur pass vaccinal désactivé. "Je m'en suis rendu compte grâce à l'application AntiCovid, explique Kimsy, 20 ans. Quand j'ouvre mon QR Code, c'est marqué, en gros, en jaune, vite dépêchez-vous, sinon votre pass expire." Pour ceux qui ont eu le Covid, l'infection correspond à une dose de vaccin. Mais il faut tout de même avoir reçu au moins une injection, a rappelé le ministre de la santé Olivier Véran.

"On ne donne pas le choix aux gens"

Au centre de vaccination de la Filature, presque désert, les quelques personnes présentes se sont toutes dépêchées avant l'expiration de leur pass demain. Certaines comme Kismy avaient complètement oublié de faire leur troisième dose, d'autres n'avaient pas eu le temps avant et profitent d'une semaine de vacances, comme Muriel. Mais d'autres encore, comme Coralie, trainent un peu des pieds. Elle a repoussé la date de sa vaccination au dernier moment, mais elle a besoin de son pass pour travailler. "Je m'étais dit que peut-être ils changeraient d'avis, peut-être que j'attraperais aussi le Covid entre temps... Donc je l'ai faite au dernier moment, je me suis dit que cela repoussait aussi la quatrième dose s'il faut en faire une. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne viens pas de mon plein gré. On ne donne pas le choix aux gens", proteste-t-elle, résignée.

En France, entre 4 millions et 4 millions et demi de personnes risquent de perdre leur vaccinal au 15 février.