Périgueux : "Il y a un mois il n'y avait personne, et là il y a plein de monde" au centre de vaccination

Une queue d'une trentaine de personnes s'étend à l'entrée du centre de vaccination de La Filature à Périgueux. "Il y a un mois, il n'y avait personne, et là il y a plein de monde", s'exclame Catherine, venue recevoir sa deuxième injection. Après le discours d'Emmanuel Macron lundi 12 juillet, au cours duquel a notamment été annoncé l'extension du pass sanitaire à de nombreuses activités de loisirs, beaucoup de périgourdins se sont rués sur les plateformes en ligne pour réserver leur première ou deuxième injection de vaccin. Les créneaux sont tous pris jusqu'au mercredi 21 juillet.

Plus de créneau disponible

En prenant rendez-vous la semaine dernière, Maud a vu juste : "j'ai pris les devants finalement", sourit-elle. Sa deuxième injection est prévue pour la mi-août, "c'est râpé pour le pass sanitaire pendant les vacances, mais tant pis", dit-elle en haussant les épaules. D'autres ont eu moins de chance sur ce coup.

C'est râpé pour le pass sanitaire pendant les vacances, mais tant pis

Après le discours d'Emmanuel Macron, Dominique a tenté d'appeler et de réserver un créneau via Doctolib pour son petit-fils Mathéo, 12 ans. En vain. Ils sont donc tous deux venus directement au centre de vaccination pour tenter d'avoir un rendez-vous. "J'ai peur qu'il ne puisse pas partir en vacances au camping alors on est venus directement. Je sais que parfois, il leur reste des doses en soirée", explique Dominique [Depuis mardi, le gouvernement a annoncé que les enfants de 12 à 17 ans bénéficieront d'une exemption du pass sanitaire d'ici au 30 août pour se faire vacciner]. C'est rare, mais ça a marché, Mathéo reviendra le lendemain pour se faire vacciner. Pour le moment et jusqu'à jeudi, il n'est pas possible d'appeler le centre de vaccination, il faut prendre rendez-vous via Doctolib.

Changements d'organisation

Voyant le nombre de rendez-vous augmenter, la direction du centre a pris les devants. "On a vite réagi", souligne Anne-Marie Melon, cadre de santé et responsable du centre. La Filature a repris son fonctionnement d'avril, lorsque les rendez-vous s'enchaînaient. "On va passer de quatre à cinq lignes de vaccination", explique-t-elle. Des soignants ont été rappelés, et elle prévoit de recruter des bras supplémentaires pour pallier le manque de personnel lié aux congés d'été.

En fonction du nombre de doses que le centre recevra, de nouveaux créneaux de vaccination vont ouvrir dans les prochains jours.