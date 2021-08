A Périgueux, trois lycées accueilleront des centres de vaccination pour les élèves

La cite scolaire de Bertran de Born à Périgueux pourra vacciner 1500 élèves à partir du 20 septembre. Les lycées Pablo Picasso et Albert Claveille sont aussi centres de vaccination

Décidemment, les rentrées se suivent et ne se ressemblent pas dans les lycées de Dordogne. Pour cette deuxième rentrée scolaire sous le signe du COVID, certains établissements vont accueillir des centres de vaccination pour les élèves à partir de 12 ans. Ce sera le cas des lycées Pablo Picasso, Albert Claveille et à la cité scolaire de Bertrand de Born de Périgueux. A Bertran de Born, mille cinq cents élèves sont concernés; ceux de la cité scolaire bien sûr, mais aussi ceux du lycée Jay de Beaufort, du lycée professionnel Saint Vincent de Paul, des collèges Montaigne et Sainte Marthe qui viendront se faire vacciner à Bertran de Born.

Des professionnels de santé de l'hopital de Périgueux

C'est une équipe de l'hôpital de Périgueux qui va investir l'ancienne chapelle du lycée pour le transformer en centre de vaccination. Les élèves passeront classe par classe. Ils seront pris en charge par les professionnels pour cette première session dès le 20 septembre, une deuxième suivra.

L'accord des parents indispensable pour les moins de 16 ans

Cette vaccination se fait sur la base du volontariat. Pour les élèves âgés de 12 à 16 ans, il faut l'accord d'un des deux parents. Les formulaires déjà envoyés par les lycées doivent être retournés remplis au lycée avant le 6 septembre. Les élèves de plus de 16 ans sont libres de leurs choix et n'ont pas besoin d'autorisation parentale. Si un cas de covid est détecté dans une classe, les élèves non vaccinés seront renvoyés chez eux pour y suivre l'enseignement en distanciel, tant que l'épidémie est présente dans la classe. Pour les autres, les cours se feront en présentiel.

En France aujourd'hui, 61% des 12-17 ans ont déjà reçu leur première dose. Et il semblerait que près de 80 % des parents aient déjà accordé leur autorisation. Le proviseur de la cité scolaire Bertran de Born à Périgueux, Francis Cappe se dit heureux de participer à cet effort de vaccination de façon à ce que l'on puisse tous retrouver une vie normale dans les établissements scolaires et en dehors des établissements.

Le protocole sanitaire reste à ce jour au niveau 2. Cela veut dire que les masques restent obligatoires dans l'établissement, y compris pour les personnes vaccinées. En revanche, les élèves peuvent encore l'enlever dans la cour.