Ouverture d'un nouveau centre de dépistage du Covid-19 à Perpignan

Alors que le gouvernement appelle à soulager les pharmacies qui croulent sous les tests antigéniques, un nouveau centre de dépistage va ouvrir ses portes ce mardi 11 janvier à Perpignan. Situé au Parc des expositions, dans la salle où s'entraînent les Archers, il sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 14h, et le samedi de 8h à 13h.

Un centre dédié aux tests PCR, avec une capacité prévue de 1.000 prélèvements par jour, l'équivalent de celui de Cabestany, qui réalise actuellement près de 1.200 tests par jour.

Des centres de tests antigéniques

La préfecture des Pyrénées-Orientales et l'ARS travaillent également à l'ouverture de centre de tests, cette fois antigéniques. Une solution pour soulager les pharmacies du département. Fabrice Mejdali est pharmacien à Perpignan et co-président du syndicat des pharmaciens : "On est complétement débordé et c'est difficile à gérer parce qu'on ne veut pas que nos patients chroniques souffrent de l'afflux des tests."

Une dizaine de centres de tests antigéniques pourrait potentiellement voir le jour prochainement dans le département.