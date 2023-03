A Perpignan, la clinique Saint-Pierre va bientôt fermer en partie ses urgences de nuit

C'est un nouvel exemple de la crise profonde que traversent les services d'urgences en France. Après le départ de plusieurs médecins urgentistes ces derniers mois, la clinique Saint-Pierre de Perpignan est contrainte de fermer ses urgences de "nuit profonde" (23h-8h) à partir du 11 avril prochain. "C'est malheureusement une décision logique, regrette Brice Dubrey, infirmier et délégué du personnel CFTC. Le mois prochain, il n'y aura plus que trois médecins titulaires aux urgences épaulés par quelques intérimaires. C'est la crise des urgences que l'on connait au niveau national avec un vrai ras-le-bol des soignants et de vraies difficultés de recrutement. C'est très inquiétant".

A partir de 23 heures, les patients se présentant spontanément aux urgences trouveront donc portes closes. Seules les personnes orientés par le 15 seront prises en charge. Les urgences vitales telles que la réanimation ou la cardiologie resteront également en place 24h/24.

"D'autres structures dans une situation similaire"

Cette nouvelle organisation, va mécaniquement avec un impact sur les urgences de l'hôpital, elles-mêmes confrontées à une pénurie de médecins. "On était sur un relatif équilibre entre le public et le privé, et cette fermeture va nous déstabiliser, prédit le Dr Laurent Ortega, le chef du service des urgences au centre hospitalier. On peut imaginer recevoir jusqu'à trente patients de plus par nuit ce qui est difficile à assumer. Car derrière les urgences, il y à l'hospitalisation et on a pas suffisamment de lits. Et je ne parle même pas de l'afflux de patients l'été prochain !"

La direction de la clinique Saint Pierre assure que cette fermeture nocturne n'est que temporaire, le temps de recruter de nouveaux médecins. "On y croit pas du tout, soupire Brice Dubrey. Quand on voit l'évolution des services d'urgence en France depuis quelques années, on est pessimistes et on pense que la situation va perdurer. D'autres structures du département sont dans une situation similaire".

A Cabestany, la clinique Médipôle Saint-Roch pourrait ainsi voir partir une demi-douzaine de médecins d'ici la fin de l'année.