A Perpignan, quel temps d'attente cet été aux urgences de l'hôpital ?

Ce soir-là, l'écran de l'accueil des urgences de l'hôpital de Perpignan annonce jusqu'à 7h17 d'attente pour voir un médecin. "Et encore, ce soir, c'est le désert !"confie une salariée de l'accueil. "Il y a quelques jours, le temps d'attente est monté à quinze heures !", explique une infirmière. "Nous sommes toujours autant débordés", lance Pascal, un brancardier urgentiste depuis 17 ans.

Dans la salle d'attente, ce soir-là, il y a une dizaine de personnes : une jeune fille qui vient de tomber de cheval à Villeneuve-de-la-Raho, une Perpignanaise dit "avoir été frappée par son conjoint". Jérôme lui a pris un coup à la tête. "Je suis arrivé à 14h et là, il est 20h41 et j'attends encore ! On sent qu'ils sont débordés. Certains sièges de la salle d'attente sont fendus, c'est sale. Il y a beaucoup de gens qui râlent... ".

D'autres patients arrivent : "Bonsoir, carte vitale, s'il vous plait..." mais personne ne leur demande s'ils ont contacté le SAMU avant de venir. La maison médicale de garde de l'hôpital a beau avoir élargi ses horaires pour soulager les urgences, les patients ne semblent pas au courant.

Autant de patients que l'été dernier

Depuis le 04 juillet dernier, après 20 heures, nous sommes pourtant censés composer le 15 avant de nous rendre aux urgences. Cette régulation du SAMU le soir devait pourtant être une solution pour éviter la surchauffe cet été aux urgences. "Nous ne savons pas si les patients ont appelé le Samu. Moi, je ne leur demande pas, ce n'est pas mon ADN", explique Pascal, le brancardier. "Oui les gens d'ici sont censés le savoir mais tous les touristes qui viennent d'ailleurs, eux n'ont pas l'info..."

Selon le syndicat Force Ouvrière, 230 personnes viennent chaque jour aux urgence de l'hôpital. "C'est à peu près la même chose que l'été dernier", explique François Sanchez, le délégué FO de l'hôpital. "Le constat est donc clair : la régulation annoncée du 15 ne fonctionne pas. Le véritable problème, c'est d'abord le manque de médecins. En principe, il en faudrait 47 soit deux fois plus qu'aujourd'hui". En revanche, de l'avis général, le nombre d'aides-soignant(e)s et d'infirmier(e)s semble en revanche "suffisant."

La nuit, les radios et scanners interprétés... en Nouvelle-Calédonie !

Pour éviter le manque d'aides-soignant(e)s et d'infirmier(e)s, l'hôpital de Perpignan casse sa tirelire et compte sur les heures supplémentaires via le logiciel HUBLO. Ces vacations, ouvertes à tous les soignants du centre hospitalier et de l'extérieur, sont rémunérées deux fois plus que les heures supplémentaires.

Autre nouveauté : pour compenser l'absence de radiologues entre minuit et 8 heures du matin aux urgences, ce qui évidement obligeait les patients à attendre de longues heures avant que leurs IRM, scanners ou radios soient interprétées, l'hôpital fait maintenant appel à des radiologues situés... en Nouvelle-Calédonie ! "Quand il fait nuit chez nous, il fait jour chez eux", explique François Sanchez. "Evidement ce service est facturé à l'hôpital... "