"A Perpignan, moins de 10 % des malades hospitalisés ont le variant Omicron" annonce le Dr Hugues Aumaître

Dans les Pyrénées-Orientales, plus de 200 malades étaient hospitalisées en ce début d'année à cause du Covid-19. "À l'heure actuelle, on a moins de 10 % des gens hospitalisés qui ont de l'Omicron", précise Hugues Aumaître, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de Perpignan. Un nouveau variant qui arrive tardivement dans notre département, mais qui inquiète les autorités.

Le Delta devrait laisser la place au variant Omicron

"La région Occitanie est probablement la dernière en France métropolitaine à être entrée dans l'épidémie Omicron. Elle s'est rajoutée à la vague Delta, qui a atteint le pic depuis Noël. Mais le taux d'incidence du Delta reste toujours très élevé. Sur un taux d'incidence de 1.800 cas pour 100 000 habitants, _800 sont touchés par le Delta et 1 000 par l'Omicron_," raconte Pierre Ricordeau, le directeur de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

En déplacement dans le département des Pyrénées-Orientales, il a pu constater une tendance dans le centre hospitalier de Perpignan. "Aujourd'hui, les capacités hospitalières sont saturées, il y a beaucoup de malades, et il n'y a toujours pas de baisse dans les entrées. J'ai visité la réanimation du centre hospitalier de Perpignan, il n'y a aucun malade vacciné ou alors ils sont immuno- déprimés, sur qui les vaccins fonctionnent très mal. Et pourtant, nous sommes avant l'effet sanitaire de l'Omicron. Nous ne connaissons pas exactement son impact puisque ça va dépendre de sa contagiosité extrême. Il faut savoir que nous sommes sur un virus aussi contagieux que la rougeole, ce qu'on connaît de pire, mais probablement moins dangereux. Et _la combinaison des deux variants est encore incertaine_".

Un discours que confirme Hugues Aumaître, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de Perpignan. "Actuellement, c'est le Delta qui tue les gens. Il faut se vacciner. Sur l'Omicron, il faut regarder en Angleterre, et ils décrivent une augmentation significative des hospitalisations, mais _avec moins d'impact sur la réanimation_. C'est donc moins grave, mais suffisamment pour emmener la personne fragile à l'hôpital. Les conséquences de l'Omicron sont attendues d'ici une dizaine de jours chez nous."

Dans les Pyrénées-Orientales, plus de 200 malades étaient hospitalisées en ce début d'année à cause du Covid-19. "À l'heure actuelle, on a _moins de 10 % des gens hospitalisés qui ont de l'Omicron_", précise Hugues Aumaître, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de Perpignan. Un nouveau variant qui arrive tardivement dans notre département, mais qui inquiète les autorités.