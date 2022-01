À Perpignan, ouverture d'un nouveau lieu de vaccination et dépistage du Covid ce mardi

Un lieu qui mêle dépistage antigénique et PCR et vaccination contre le Covid

Dès ce mardi 18 janvier, un nouveau lieu de vaccination et de dépistage du Covid ouvrira ses portes dans le quartier du Moulin à Vent, à Perpignan. Un projet porté par quatre infirmiers libéraux, qui ont voulu, eux aussi, participer au freinage de l'épidémie dans les Pyrénées-Orientales.

"On a fait le constat qu'on était présents sur le terrain pour pouvoir faire des PCR, des tests antigéniques. Mais que c'était un peu marginal, parce qu'on ne pouvait faire ces actions qu'en fin de tournée, pour éviter de faire des mélanges avec notre propre patientèle", explique Florian Vignier, l'un des instigateurs du projet. Ce nouveau lieu sera aussi un moyen de soulager les pharmacies, submergées dernièrement par les tests antigéniques

"On est en guerre, donc ça fait partie du jeu et de notre rôle d'infirmier" - Nathalie Bedos, une des porteuse du projet

Un projet qui a germé il y a une quinzaine de jours, auquel participeront une quinzaine de professionnels, mais qui demande des sacrifices. Les infirmiers et infirmières se sont engagés à venir deux jours par semaines, sur leurs jours de repos, c'est le cas de Nathalie Bedos : "C'est, on l'espère, temporaire. Le président le disait, on est en guerre, donc ça fait partie du jeu et de notre rôle en tant qu'infirmière."

Un lieu ouvert 7j/7

Les quatre collègues ont obtenu le prêt d'un local par la mairie, des tests antigéniques par des pharmacies locales, et les tests PCR seront analysés par les laboratoires de Biopole 66. Une organisation bien réfléchie, qui va permettre d'accueillir près de 300 patients par jour, 7j/7.

Un local situé au 15, avenue Paul Albouy, dans le quartier du Moulin à Vent de Perpignan. Ouvert de 9h à 15h30 pour les tests antigéniques, 9h à 12h pour les PCR, sans rendez-vous. Pour la vaccination, il faudra prendre rendez-vous sur Doctolib.